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«Возмущает, что теперь чиновники учат пенсионеров, как надо экономить»

20.03.2019 15:49 — Разное | Аргументы и факты  
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«Возмущает, что теперь чиновники учат пенсионеров, как надо экономить»
АиФ

Прочитала материал в «АиФ», как учат пенсионеров экономить, и не знаю: смеяться или плакать.

Я тоже пенсионерка, почти ровесница Виктора Васильевича. Я не хожу в театр, кино, рестораны, не покупаю дорогую колбасу – просто ее не люблю. Я не хожу в промтоварные магазины – мне там нечего делать. Я всю жизнь, наверное, экономила на том, что шила и вязала всей семье. И сегодня я донашиваю те вещи, которые раньше очень любила, тем более что выглядят они вполне достойно. Меня возмущает то, что в большинстве своем теперешние пенсионеры никогда не жили богато. Мы всегда жили так, как позволяли наши доходы, которые у большинства из нас были довольно невысокими. И теперь, получая еще более низкие пенсии, мы вынуждены жить еще скромнее.

«Возмущает, что теперь чиновники учат пенсионеров, как надо экономить» «Обидно, что пенсионеров так опустили. Добавляют копейки, а цены растут...»

Не согласна, что можно сэкономить на лекарствах, имея серьезные «болячки». Травки – это лишь поддержка лекарственным препаратам, но никак не панацея. А если учесть, что многие обследования стоят довольно дорого, то об экономии говорить не приходится.

У меня тоже есть кусок земли. Чтобы на ней что-то вырастить, одной золы будет мало. А чтобы обогреть дачный домик, где я живу 6-7 месяцев в году, нужно покупать дрова. Так что тут сэкономить тоже не получится. Отсюда вывод: каждый в наше время выживает как может. Шиковать не получается.

Вместо того, чтобы учить нас, людей, проживших непростую жизнь, научите, пожалуйста, власть имущих одной простой вещи: уважению к людям. Когда вижу по телевизору, как о нас «заботятся», от умиления хочется плакать. А когда прихожу в магазин и вижу цены – хочется выть от тоски. Цены у нас растут быстрее, чем грибы после дождя. Особенно это стало ощутимо после деноминации. Некоторые товары подорожали в 10 и больше раз. Так, йод, стоивший до деноминации 800 руб., сегодня стоит 95 коп. Я привела лишь один пример. Неважно, что это не продукты питания, зато наглядно демонстрирует ценовой беспредел. Создается впечатление, что за ростом цен никто не следит.

Что касается ЖКХ, то разговоров много, а в лучшую сторону ничего не меняется. Из цифр в наших «жировках» ничего понять нельзя. Ясно одно: получил «жировку» – плати. А насколько качественные услуги мы получаем, никого не интересует. В частности, температура в моей квартире ниже, чем в вагоне дизель-поезда, а плачу я за тепло, как в Ташкенте.

Мне стыдно, что, дожив до такого возраста, я должна учиться экономить на всем. А может, не мне должно быть стыдно? А так называемым чиновникам, которые не несут никакой ответственности за принимаемые решения?

 
 
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Екатерина Михайловна из Могилева пишет: "Мне стыдно, что, дожив до такого возраста, я должна учиться экономить на всем. А может, не мне должно быть стыдно? А так...
 
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