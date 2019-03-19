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Парламент Казахстана одобрил переименование столицы в Нурсултан
20.03.2019 15:58 — Разное | Ежедневник
Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании Астаны в Нурсултан.
"Принято историческое решение", – сказал спикер мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Нурлан Нигматулин по итогам голосования.
Теперь документ должен подписать новый глава государства — Жомарт Токаев, которому и принадлежит инициатива смены названия, пишут
Токаев также считает необходимым воздвигнуть монумент в честь Назарбаева и назвать его именем центральные улицы областных городов.
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Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании Астаны в Нурсултан.
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