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Внимание: опасная пищевая продукция!

20.03.2019 15:26 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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При проведении проверки в торговой сети г. Бреста областной инспекцией Госстандарта выявлена опасная пищевая продукция:

— жевательный мармелад «Маяма» со вкусами клубники, лимона, груши, в упаковке 170 г, изготовитель ЗАО «ПДВ Павловский посад» (Российская Федерация, Московская область, г. Павловский посад);

Внимание: опасная пищевая продукция!

— мармелад «Сказка» желейный формовой, в упаковке 800 г, изготовитель ООО «Мармеладная Сказка» (Российская Федерация, Тверская область);

Внимание: опасная пищевая продукция!
— мармелад «Ягодный микс» желейный формовой, в упаковке 500 г, изготовитель ООО «Мармеладная Сказка» (Российская Федерация, Тверская область).

Внимание: опасная пищевая продукция!

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» по безопасности и маркировке: отсутствует обязательная информация о наличии в составе мармелада пищевой добавки консерванта диоксида серы, обнаруженной в результате проведенных испытаний в количестве 34±6 мг/кг, 35±6 мг/кг и 29±6 мг/кг соответственно, что свидетельствует о наличии консерванта в продукте в количестве, превышающем 10 мг/кг, что может вызвать аллергические реакции или противопоказано при отдельных видах заболеваний.
По результатам проверки вышеуказанная опасная продукция запрещена к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь.
Обращаем внимание!
На официальном сайте Госстандарта размещен реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь.
Уважаемые покупатели!
Если вы приобрели опасную продукцию, рекомендуем возвратить ее продавцу во избежание негативных последствий ее применения!
О фактах обнаружения в торговой сети опасной продукции информируйте Брестскую областную инспекцию Госстандарта.

Сергей ЩЕРБАКОВ, 

заместитель начальника Брестской областной инспекции Госстандарта.


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Теги: Брест
 
 
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При проведении проверки в торговой сети г. Бреста областной инспекцией Госстандарта выявлена опасная пищевая продукция: — жевательный мармелад «Маяма» со
 
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