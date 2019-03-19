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Более 82% украинцев готовы голосовать на президентских выборах. Последний рейтинг кандидатов

20.03.2019 15:51 — Разное | Партизан  
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Более 82% украинцев выразили готовность принять участие в голосовании на очередных выборах президента страны 31 марта.

Такие данные социологического опроса презентовала председатель правления Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко Ольга Балакирева во время пресс-конференции, сообщает Укринформ.

"На сегодня декларируемый уровень готовности фактически не меняется с января месяца и составляет 82-83%", - сказала она.

Согласно обнародованным результатам опроса, 44,8% респондентов однозначно будут голосовать, еще 35,6% - скорее будут.

Социологи также напомнили, что в декабре 2018 года готовность принять участие в голосовании на президентских выборах высказывали 77,4%, в январе 2019 года - 81,1%, в феврале 2019 года - 80,3%.

"В целом мы можем говорить, что очень высокий уровень готовности идти голосовать. Но хочу напомнить, что это декларируемый уровень, и мы, социологи, ожидаем, что все-таки реальный уровень активности и доля тех, кто придет на выборы, будет колебаться примерно между 60% и 65%", - подчеркнула Балакирева.

При этом она подчеркнула, что наблюдается довольно одинаковый уровень готовности голосовать среди различных возрастных групп. По ее словам, это является "феноменом" нынешних выборов, поскольку ранее, как правило, молодежь высказывала меньшую готовность участвовать в выборах.


Также Балакирева сообщила, что в тройку лидеров президентского рейтинга входят Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко, добавив, что первое место в рейтинге занимает Зеленский, тогда как разрыв между Порошенко и Тимошенко находится в пределах статистической погрешности.

"У Тимошенко и Порошенко показатели не позволяют на самом деле со статистической точки зрения сказать, кто из них на самом деле является вторым, а кто третьим, потому что дистанция между ними в пределах статистической погрешности", - отметила эксперт.

Согласно результатам опроса, 22,6% респондентов готовы проголосовать за Зеленского, 13,3% - за Тимошенко, 11,5% - за Порошенко.

В то же время Балакирева отметила, что в целом 22-23% опрошенных не ответили на вопрос, за кого будут голосовать - они либо не будут голосовать вообще, либо им пока трудно ответить, кого будут поддерживать.

Социологическое исследование было проведено с 11 до 18 марта 2019 года центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко. 

Метод сбора информации - личное формализованное интервью(face-to-face). В опросе участвовали 2047 респондентов, стандартное отклонение +/-2,2%.


Как сообщалось, 31 декабря 2018 года в Украине стартовала кампания очередных выборов президента, назначенных на 31 марта 2019 года.

ЦИК 8 февраля завершила процесс регистрации на должность главы государства - всего было зарегистрировано 44 кандидатв. Позже пятеро кандидатов отказались от баллотирования.

 
 
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Более 82% украинцев выразили готовность принять участие в голосовании на очередных выборах президента страны 31 марта.
 
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