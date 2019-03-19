Орденоносный Лукашенко

UDF.BY выделил наиболее значительные. По словам Лукашенко, у него есть только церковные и зарубежные награды. Но если говорить более точно, то можно их разделить на три катергории: конфессиональные (в основном от Русской православной церкви), от общественных организаций и от властей других стран. Самые престижные – конечно, государственные.выделил наиболее значительные.





Орден Революции (Ливия)

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В 2000 году Лукашенко посетил Триполи, где тепло пообщался с Муамаром Каддафи. Ливийский лидер не поскупился на главную награду страны, которую торжественно вручил руководителю Беларуси во время банкета.





Каддафи назвал экономические перспективы белорусско-ливийских отношений «потрясающими». Но в реальности планы не осуществились.





В 2011 года в Ливии вспыхнула новая революция, которая привела к смерти Каддафи. Название награды теперь, по всей видимости, звучит для Лукашенко зловеще.









Орден Хосе Марти (Куба)





Первый их трех визитов Лукашенко на Остров Свободы (в 2000 году) получился самым многообещающим. Именно во время него еще достаточно деятельный Фидель Кастро вручил руководителю Беларуси один из трех высших орденов страны, названный в честь национального героя Кубы XIX века.





В постановлении о награждении говорилось, что Лукашенко отличается «твердой принципиальностью, защитой интересов своего народа и постоянными усилиями, направленными на интеграцию и объединение бывших советских республик».





О престижности ордена можно судить по тому, что им награждались Леонид Брежнев, Нельсон Мандела и Владимир Путин.









Большая цепь ордена Освободителя (Венесуэла)





Уго Чавес вручил Лукашенко высшую награду Венесуэлы как только они начали близко дружить. Орден Освободителя (Либертадора) достался ему еще в 2007 году.





В какой-то мере награда была предвестником путь недолгого, но плодотворного сотрудничества. Вслед за орденом Лукашенко получил в подарок нефть.





В 2010 году руководителя Беларуси наградили орденом Франсиско Миранды первого класса. Но эта награда уже не могла сравниться с предыдущей по престижности.









Орден Республики Сербия





В 2013 году президент Сербии Томислав Николич вручил Лукашенко высшую государственную награду страны, правда, не высшей степени – «Ленту ордена». С формулировкой «за заслуги в развитии и укреплении миролюбивого сотрудничества и дружественных отношений».





Но как и в других странах, Орден Республики Сербия вручается едва ли не каждому главе государства, сотрудничающему с Белградом. В том году вместе с Лукашенко им наградили около десятка президентов. Выделили только Владимира Путина, которому досталась не «лента», а «орденская цепь» – та же награда более высокой степени.









Орден Александра Невского (Россия)





Удивительно, но, несмотря на строительство Союзного государства, Лукашенко в России государственными наградами по большому счету не балуют. В 2001 году Путин вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.





К 60-летию Лукашенко (в 2014 году) президент России подготовил ему новую награду – орден Александра Невского («за большой личный вклад в развитие традиционных дружественных связей между Россией и Беларусью»). На торжественной церемонии Путин сказал Лукашенко спасибо:





«Я бы хотел все-таки сказать еще раз, что без вашей активной, открытой позиции по сближению Беларуси и России не было бы не только союзного государства – хотя много еще там предстоит сделать, – но точно совершенно не было бы и Единого экономического пространства, не было бы нашего Евразийского союза, в который уже не только Беларусь и Россия, но и Казахстан входит, и еще две страны к нему присоединяются… Большое вам спасибо».





Но руководителю Беларуси до сих пор не дали высшую награду России: Орден Святого апостола Андрея Первозванного. А она, между прочим, есть у Нурсултана Назарбаева и Си Цзиньпина.









Орден Республики (Молдова)





История с награждением руководителя Беларуси высшей наградой Молдовы выглядит странной. Соответствующий указ осенью 2016 года подписал президент Николай Тимофти, который знал, что спустя два месяца оставит свой пост, потому как в президентских выборах даже не участвовал.





Информации о торжественном вручении награды Лукашенко обнаружить не удалось – по всей видимости, такая церемония и не проводилась.









Орден «Гейдар Алиев» (Азербайджан)





Ильхам Алиев удостоил Лукашенко высшей награды Азербайджана, названной именем его отца, в конце 2016 года. Особенно запомнилась торжественная церемония вручения во время ужина. За столиком также находились вторая половинка Алиева и младший сын Лукашенко.





Получив орден, руководитель Беларуси пошутил: «Я это ценю. Я это отработаю».





В заключение все присутствующие подняли бокалы.