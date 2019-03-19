ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Apple обновила свои самые популярные наушники

20.03.2019 16:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Apple на своем официальном сайте представила обновленные наушники AirPods, которые получили чехол с поддержкой беспроводной подзарядки.


В описании новинки на сайте производителя говорится, что наушники отличаются «увеличенным временем работы в режиме телефонного разговора (до трех часов), возможностью активация Siri с помощью голоса, а также новым футляром с поддержкой беспроводной зарядки Qi».

Футляр также оснастили светодиодом, позволяющим отслеживать уровень заряда наушников, не открывая кейс. Кроме беспроводного способа восполнения энергии поддерживается и «классический», через порт Lightning по кабелю. В режиме проигрывания музыки AirPods на одной зарядке могут продержаться около пяти часов.

Кроме того, обновленные AirPods получили чип H1, который «обеспечивает более стабильное беспроводное соединение с вашими устройствами и более быструю передачу данных: до двух раз быстрее при переключении между активными устройствами и в 1,5 раза быстрее при телефонных звонках».


Модель с обычным чехлом в России обойдется в 13 490 российских рублей (210 долларов) — столько же стоило первое поколение AirPods. Версия с беспроводным чехлом будет на 3,5 тысячи дороже — 16 990 российских рублей (264 доллара). Его также можно купить отдельно за 6590 российских рублей (102 доллара). Заказать наушники и чехол можно с 20 марта на сайте Apple, уточняет TJournal. Официальной цены наушников в Беларуси пока не сообщается.

Напомним: на этой неделе Apple уже представила два новых iPad и моноблоки iMac с более мощным «железом».

Смотрите, сколько у нас стоят другие популярные наушники:

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футляр оснастили светодиодом, позволяющим отслеживать уровень заряда наушников, не открывая кейс.
 
Новости дня
Новости разные
 
Выставку кукол-спортсменок подготовили воспитанники Сморгонского детского сада №13 вместе со своими родителями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика