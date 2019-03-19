Apple обновила свои самые популярные наушники

Apple на своем официальном сайте представила обновленные наушники AirPods, которые получили чехол с поддержкой беспроводной подзарядки.





В описании новинки на сайте производителя говорится, что наушники отличаются «увеличенным временем работы в режиме телефонного разговора (до трех часов), возможностью активация Siri с помощью голоса, а также новым футляром с поддержкой беспроводной зарядки Qi».

Футляр также оснастили светодиодом, позволяющим отслеживать уровень заряда наушников, не открывая кейс. Кроме беспроводного способа восполнения энергии поддерживается и «классический», через порт Lightning по кабелю. В режиме проигрывания музыки AirPods на одной зарядке могут продержаться около пяти часов.

Кроме того, обновленные AirPods получили чип H1, который «обеспечивает более стабильное беспроводное соединение с вашими устройствами и более быструю передачу данных: до двух раз быстрее при переключении между активными устройствами и в 1,5 раза быстрее при телефонных звонках».





Модель с обычным чехлом в России обойдется в 13 490 российских рублей (210 долларов) — столько же стоило первое поколение AirPods. Версия с беспроводным чехлом будет на 3,5 тысячи дороже — 16 990 российских рублей (264 доллара). Его также можно купить отдельно за 6590 российских рублей (102 доллара). Заказать наушники и чехол можно с 20 марта на сайте Apple, уточняет TJournal. Официальной цены наушников в Беларуси пока не сообщается.

Напомним: на этой неделе Apple уже представила два новых iPad и моноблоки iMac с более мощным «железом».

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