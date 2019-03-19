Дикий кабан спровоцировал ДТП на трассе Р6 в Пинском районе

В Пинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Пострадал пассажир одного из транспортных средств, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.



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Авария случилась 19 марта около 7.00 на автодороге Р6 Ивацевичи - Пинск - Столин. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Фольксваген" находился 33-летний пинчанин. Когда он проезжал 53-й км трассы, на проезжую часть внезапно выбежал дикий кабан. Водитель его вовремя заметил и сбросил скорость, чтобы пропустить животное. Однако следовавший позади водитель автомобиля "Ауди" не успел среагировать на опасность из-за несоблюдения дистанции между транспортными средствами. Он врезался в "Фольксваген", который от удара вылетел в кювет.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64489.php

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В результате ДТП пострадал 44-летний пассажир "Фольксвагена". С травмами его госпитализировали в Пинскую центральную больницу.

Проводится проверка.