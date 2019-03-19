Инициатива, меняющая города

18 марта в райисполкоме прошел семинар, посвященный алгоритму присоединения к известному европейскому движению «Соглашение мэров», основная цель которого — улучшение экологической обстановки за счет снижения объемов выброса парниковых газов.





Специалист по энергии и климату Международного общественного объединения «Экопроект «Партнерство» Наталья Андреенко разъяснила присутствующим представителям районной администрации, коммунальных предприятий, учреждений образования и заинтересованной общественности, что необходимо для присоединения к «Соглашению мэров», рассказала о проектах в области благоустройства и энергосбережения, обращения с отходами и опасными химическими веществами, водными ресурсами, популяризации устойчивого развития, реализованных в рамках Соглашения в других регионах республики.

Сейчас подписантами Соглашения являются 45 белорусских городов, 8 из которых находятся в Могилевской области.