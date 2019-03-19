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Случчанка Алеся Витолс стала стипендиатом специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи

20.03.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Случчанка Алеся Витолс стала стипендиатом специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи

Среди стипендиатов специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи 11-летняя случчанка Алеся Витолс, за плечами которой более трех десятков побед на престижных международных и республиканских фестивалях и конкурсах, выступления на главных площадках нашей страны и участие в значимых проектах.

Награды специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи - это высокая оценка творческого достижения юного или молодого артиста и стимул для его дальнейшего развития.

«Фонд направлен на то, чтобы обнаружить таких детей. Безусловно, поощрить и далее отслеживать их судьбу. Потому что на основании побед, на основании лауреатства, создан банк данных талантливой молодежи в Республике Беларусь. Он ведется, он существует. Это реальность нашей сегодняшней жизни. Открывает эти звезды, зажигает их и дает им возможность большой творческой жизни не только в нашей стране, но и на прославлении ее за рубежом» - отметила председатель совета фонда.

"Это очень значимая награда для любого человека. Это показатель высокого мастерства, знания своего дела. Я благодарна своим родителям и педагогу по вокалу за то, что всегда помогают и поддерживают меня", - говорит юная артистка Алеся Витолс.

Ежегодно Алеся пополняет личную копилку наград, достойно представляя нашу страну на международном и республиканском уровнях.

Слуцкий Райисполком

 
 
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За плечами Алеси более трех десятков побед на престижных международных и республиканских фестивалях и конкурсах, выступления на главных площадках нашей страны и...
 
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