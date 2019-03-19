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Vesta в продажах опередила всех. Каковы слагаемые успеха LADA?

20.03.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Согласно статистике Белорусской автомобильной ассоциации, в 2018 году LADA Vesta стала лидером продаж на рынке новых легковых автомобилей в Республике Беларусь. За счет чего же этому автомобилю удалось обойти и лидера прошлых лет, и его не менее популярных оппонентов?

Vesta в продажах опередила всех. Каковы слагаемые успеха LADA?

Успех в РБ пришел к Vesta не сразу. В 2016-м, когда у нас в стране начались официальные продажи новой модели LADA, покупатели отнеслись к Vesta с некоторым недоверием. Что, впрочем, не удивляло. На протяжении двух десятков лет в Беларуси балом правили иномарки. Покупка новых LADA в этот период была уделом организаций.

И тут появляется стопроцентно новая Vesta, которая олицетворяет собой будущее бренда LADA. Привлекательная внешне, просторная внутри и, главное, практически ни в чем не уступающая лидерам продаж на рынке новых легковых автомобилей в РБ. Тогда было еще непонятно, какова новая LADA в части надежности, ресурса, стабильности эксплуатационных характеристик и т.п.

Vesta в продажах опередила всех. Каковы слагаемые успеха LADA?

В итоге, в 2016 покупателей в РБ находят немногим более 300 седанов LADA Vesta, в 2017-м их уже вдвое больше, а в 2018-м – Vesta продается в количестве 5 269 штук и становится лидером продаж новых легковых автомобилей. Белорусы, похоже, распробовали автомобиль за 3 года его присутствия на рынке. В итоге популярность LADA Vesta за 2018 год выросла почти в девять раз. И вот почему.

Во-первых, в реальной эксплуатации LADA Vesta показала себя надежным, экономичным и неприхотливым в эксплуатации автомобилем. Некоторые из проданных в РБ Vesta за 2-3 года эксплуатации проехали 100 000 км и более без серьезных поломок, «детских» болезней, свойственных многим новым авто, и проблем с расходниками и запасными частями.


Этот факт не остался незамеченным дилерскими структурами, которые уже в 2017-м стали предлагать на купленные у них машины не 3-х, а 5-летнюю гарантию.

Во-вторых, вслед за седаном в 2017-м году LADA вывела сразу 2 новинки: универсал SW и его брутальную внедорожную версию SW Cross. В 2018-м этот список дополнил еще один автомобиль – стильный кросс-седан Vesta Cross. В итоге, в дилерских центрах LADA, потенциальным покупателям было из чего выбирать.

Vesta в продажах опередила всех. Каковы слагаемые успеха LADA?

Очень сложно переоценить и наличие в семействе Vesta сразу 2-х автомобилей с практичным и вместительным кузовом универсал. По факту на 2017-2018 годы конкурентов в этом классе у них, по сути, не было.

В-третьих, в октябре 2017-го года на рынок Республики Беларусь пришел новый импортер марки LADA, компания «Ардера», с амбициозными планами открыть концептуальные дилерские центры нового формата во всех областях страны.

Vesta в продажах опередила всех. Каковы слагаемые успеха LADA?

Благодаря тому, что все эти планы были успешно реализованы в 2018-м (сегодня сеть «Ардера» включает 10 дилерских центров. Прим. авт.), у жителей регионов появилась прекрасная возможность покупать и, что куда более важно, обслуживать свои новые LADA рядом с местом проживания на современных дилерских сервисах.

В-четвертых, на популярности LADA Vesta просто не могли не сказаться доступные для машин подобного класса цены.

Vesta в продажах опередила всех. Каковы слагаемые успеха LADA?

В новой дилерской сети компании «Ардера» стоимость седанов LADA Vesta в версии Comfort, начинается с 21 230 рублей. За эту цену в автомобиле уже есть системы ESP и Hill Start Assist, подогрев сидений, кондиционер, регулировка руля по высоте и вылету. Cедан Vesta с 106-сильным мотором 1,6 л и 5-диапазонной коробкой АМТ, укомплектованный по принципу «есть все», обходится покупателям в 25 710 рублей.

Цены на практичные универсалы Vesta SW начинаются с 22 650 рублей за версию Comfort, начинка которой чуть богаче, чем у аналогичного седана.

Vesta в продажах опередила всех. Каковы слагаемые успеха LADA?

Далее в ценовой лестнице следуют стильный кросс-седан Vesta Cross со 106-сильным мотором 1,6 л за 26 420 рублей, но уже в версии Luxe, и, пожалуй, самый популярный у покупателей универсал с высоким клиренсом LADA Vesta SW Cross с ценами от 25920 рублей, опять же, за 106-сильный автомобиль в комплектации Comfort.

Ну и в завершении анализа успеха LADA Vesta в 2018-м, выраженного в 5 269 автомобилях, за которые покупатели проголосовали рублем, и 1-м местом в рейтинге продаж новых автомобилей в РБ, составляемом Белорусской автомобильной ассоциацией, нельзя не отметить, что важную роль, в дополнение к перечисленным выше фактам, сыграли привлекательные кредитные программы с низкими авансовыми и ежемесячными платежами, и наличие реальных автомобилей на складах у дилеров новой сети LADA в Беларуси.

Vesta в продажах опередила всех. Каковы слагаемые успеха LADA?

Итог – LADA Vesta №1 по продажам новых автомобилей в Республике Беларусь. И это явно не последнее достижение российского бренда на нашем рынке. Уже появившиеся в салонах дилеров LADA XRAY Cross и новая Granta не менее интересны для потенциальных покупателей и в плане цен, и в части эксплуатационных характеристик. И все это хороший повод, чтобы в поисках нового автомобиля заглянуть в дилерские салоны LADA.

Популярность Vesta у покупателей – очень весомый аргумент.

Познакомиться и протестировать самый популярный новый автомобиль Беларуси можно в солигорском автоцентре новой сети LADA, расположенном по адресу:

г. Солигорск, ул. Кольцевая, 6, т. (+375 174) 24-20-00
LADA.by

Юрий ЛИХУТА

ООО «Лозанж», УНП 192381382

 
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