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В Еврокомиссии сочли возможными два варианта отсрочки Brexit

20.03.2019 16:37 — Разное | Ежедневник  
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В Еврокомиссии сочли возможными два варианта отсрочки Brexit

Еврокомиссия выступает либо за проведение Brexit до 23 мая 2019 года, либо за долгосрочный перенос этой процедуры, сообщают европейские СМИ со ссылкой на документ ЕК.

В Брюсселе объясняют свою позицию тем, что 23 мая должно быть крайним сроком, так как сразу после этого стартуют выборы в Европарламент, в которых Лондон, выходящий из ЕС, уже не должен участвовать.

Если же Великобритании потребуется больше времени для выхода из ЕС, ей придется просить о более существенном переносе сроков и, таким образом - участвовать в выборах в Европарламент, пишет interfax.ru.

"Любые другие варианты (в частности, продление процедуры Brexit до 30 июня) привели бы к серьезным политическим и юридическим рискам для ЕС, а также к тому, что часть неопределенности, от которой сейчас страдает Великобритания, перенесется в 27 стран, остающиеся в ЕС", - отмечается в документе.

В связи с этим, как отмечается The Financial Times, в Брюсселе намерены решительно выступить против идеи переноса Brexit на 30 июня.

Ранее премьер Великобритании Тереза Мэй объявила, что попросила ЕС перенести Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года.

 
 
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Еврокомиссия выступает либо за проведение Brexit до 23 мая 2019 года, либо за долгосрочный перенос этой процедуры, сообщают европейские СМИ со ссылкой на документ ЕК.
 
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