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В Еврокомиссии сочли возможными два варианта отсрочки Brexit
20.03.2019 16:37 — Разное | Ежедневник
Еврокомиссия выступает либо за проведение Brexit до 23 мая 2019 года, либо за долгосрочный перенос этой процедуры, сообщают европейские СМИ со ссылкой на документ ЕК.
В Брюсселе объясняют свою позицию тем, что 23 мая должно быть крайним сроком, так как сразу после этого стартуют выборы в Европарламент, в которых Лондон, выходящий из ЕС, уже не должен участвовать.
Если же Великобритании потребуется больше времени для выхода из ЕС, ей придется просить о более существенном переносе сроков и, таким образом - участвовать в выборах в Европарламент, пишет
"Любые другие варианты (в частности, продление процедуры Brexit до 30 июня) привели бы к серьезным политическим и юридическим рискам для ЕС, а также к тому, что часть неопределенности, от которой сейчас страдает Великобритания, перенесется в 27 стран, остающиеся в ЕС", - отмечается в документе.
В связи с этим, как отмечается The Financial Times, в Брюсселе намерены решительно выступить против идеи переноса Brexit на 30 июня.
Ранее премьер Великобритании Тереза Мэй объявила, что попросила ЕС перенести Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года.
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Еврокомиссия выступает либо за проведение Brexit до 23 мая 2019 года, либо за долгосрочный перенос этой процедуры, сообщают европейские СМИ со ссылкой на документ ЕК.
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