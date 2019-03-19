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Месячник пожарной безопасности в Кировском районе

20.03.2019 — Разное | Кировец  
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Месячник пожарной безопасности в Кировском районе

Оперативная обстановка с пожарами на территории Кировского района, к сожалению, свидетельствует о росте количества пожаров и гибели людей от них. Это констатировали в Кировском районном отделе по чрезвычайных ситуациях.

С целью предупреждения трагических случаев гибели от пожаров, на Кировщине с 18 марта по 5 апреля организован месячник пожарной безопасности.

В проведении данного профилактического мероприятия задействованы смотровые комиссии в составе представителей РЦСОН, РОВД, РОЧС, Кировской РЭИ.

Эта широкомасштабная работа максимально направлена на обследование домовладений граждан различных категорий.

«Стук в дверь, а на пороге снова какие-то «проверяющие», то, говорят, извещатель установить, то электрическую проводку заменить, то трещину в печи замазать» — у многих граждан подобные визиты вызывают раздражительность. Однако не стоит забывать, что выполнение рекомендаций по устранению нарушений в домовладениях граждан — один из основных путей к безопасной жизни!

Профилактическая работа в жилищном фонде ведется постоянно, однако в период проведения месячника пожарной безопасности кировчанам необходимо с особой ответственностью отнестись к собственной безопасности и безопасности своего жилища!

 
 
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Оперативная обстановка с пожарами на территории Кировского района, к сожалению, свидетельствует о росте количества пожаров и гибели людей от них. Это...
 
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