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Выставку кукол-спортсменок подготовили воспитанники Сморгонского детского сада №13 вместе со своими родителями
20.03.2019 — Разное | Светлы шлях
В государственном учреждении образования «Ясли-сад №13 г. Сморгони» прошла выставка работ родителей и детей «Куклы–спортсменки своими руками».
Родители и воспитанники приняли активное участие в изготовлении кукол, которые получились разнообразными и очень интересными. Изготовление куклы своими руками - увлекательный творческий процесс и замечательное хобби. Самодельные куклы способны прекрасно вписаться в интерьер.
Все работники учреждения были удивлены разнообразных кукол по своей форме и декоративному исполнению. Дети с восторгом рассказывали, как всей семьей изготавливали спортсменок. А ведь всем известно, что совместное творчество родителей и детей положительно влияет на развитие доброжелательных и доверительных отношений в семье.
Творчество родителей не пройдет даром. После выставки мы решили пополнить спортивные уголки в группах творческими работами.
Благодарим всех, кто принял участие в данной выставке.
Т.М. ВАСИЛЕВСКАЯ, заместитель заведующего по основной деятельности.
Фото автора.
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Выставку кукол-спортсменок подготовили воспитанники Сморгонского детского сада №13 вместе со своими родителями
В государственном учреждении образования «Ясли-сад №13 г. Сморгони» прошла выставка работ родителей и детей «Куклы–спортсменки своими руками».
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