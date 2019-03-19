Выставку кукол-спортсменок подготовили воспитанники Сморгонского детского сада №13 вместе со своими родителями

В государственном учреждении образования «Ясли-сад №13 г. Сморгони» прошла выставка работ родителей и детей «Куклы–спортсменки своими руками».

Родители и воспитанники приняли активное участие в изготовлении кукол, которые получились разнообразными и очень интересными. Изготовление куклы своими руками - увлекательный творческий процесс и замечательное хобби. Самодельные куклы способны прекрасно вписаться в интерьер.







Создавая такие куклы, мы осуществляем не только свои фантазии, но и «даем вторую жизнь ненужным вещам». В результате появляются настоящие произведения, достойные восхищения.

Все работники учреждения были удивлены разнообразных кукол по своей форме и декоративному исполнению. Дети с восторгом рассказывали, как всей семьей изготавливали спортсменок. А ведь всем известно, что совместное творчество родителей и детей положительно влияет на развитие доброжелательных и доверительных отношений в семье.

Творчество родителей не пройдет даром. После выставки мы решили пополнить спортивные уголки в группах творческими работами.

Благодарим всех, кто принял участие в данной выставке.

Т.М. ВАСИЛЕВСКАЯ, заместитель заведующего по основной деятельности.

Фото автора.