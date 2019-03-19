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ЕС оштрафовал Google на €1,49 млрд, потому что он ущемлял конкурентов

20.03.2019 16:14 — Разное | KYKY  
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Европейская комиссия, орган Евросоюза, оштрафовала Google на 1,49 миллиарда евро. Google злоупотребил своим доминирующим положением на рынке и не дал конкурентам размещать свои поисковые объявления на некоторых веб-сайтах. Об этом сообщается на сайте Евросоюза. 

В подробностях 

Маргрет Вестагер, заведующий политикой в области конкуренции, заявила: «Google укрепил свое господство в поисковой рекламе в интернете и защитил себя от давления конкурентов: он ввел антиконкурентные договорные ограничения на сторонние веб-сайты. <…> Преступление продолжалось более десяти лет и не давало другим компаниям конкурировать по существу и вводить новшества». 

Еврокомиссия определила, что все началось еще с 2006 года. Тогда Google запретил размещать рекламу конкурентов на своих страницах с результатами поиска. На этом компания не остановилась и продолжила «сдавливать тиски»: в 2009 году она лишила возможности размещать свои поисковые объявления в наиболее заметных местах. А потом и вовсе стала сама контролировать, насколько привлекательными могут быть рекламные объявления конкурентов. 

Не в первый раз

Эксперты пришли к выводу, что политика Google сдерживала развитие инноваций: никто, кроме самой компании, не смог по-настоящему вырасти. В свою защиту корпорация не привела никаких доводов. Поэтому Европейская комиссия оштрафовала ее на 1,49 миллиарда евро – это 1,29% оборота Google в 2018 году.

Это уже, кстати, третий штраф компании от органа Евросоюза. В июне 2017 года, например, ее оштрафовали на 2,42 миллиарда евро – и все по той же причине. А в июле прошлого года – на 4,34 миллиарда евро. В тот раз она предъявила незаконные требования производителям Android, чтобы опять усилить свое положение. 

 
 
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Европейская комиссия, орган Евросоюза, оштрафовала Google на 1,49 миллиарда евро. Google злоупотребил своим доминирующим положением на рынке и не дал конкурентам...
 
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