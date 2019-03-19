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ЕС оштрафовал Google на €1,49 млрд, потому что он ущемлял конкурентов
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Европейская комиссия, орган Евросоюза, оштрафовала Google на 1,49 миллиарда евро. Google злоупотребил своим доминирующим положением на рынке и не дал конкурентам размещать свои поисковые объявления на некоторых веб-сайтах. Об этом
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Европейская комиссия, орган Евросоюза, оштрафовала Google на 1,49 миллиарда евро. Google злоупотребил своим доминирующим положением на рынке и не дал конкурентам...
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