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Ученые США создали лекарство от послеродовой депрессии

20.03.2019 15:25 — Разное | KYKY  
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В США впервые зарегистрировали лекарство от послеродовой депрессии – изнурительного состояния, от которого страдает множество женщин по всему миру, пишет The Washington Post. Его назвали брексанолон, или Zulresso.

Кратко о послеродовой депрессии

Послеродовая депрессия – это серьезное психическое расстройство. Оно встречается у 10-15%, или у одной из девяти, женщин после родов или беременности и не заканчивается рождением ребенка. Причину развития этой формы депрессии до сих пор не установили. Но предполагают, что она связана с такими факторами, как гормональный баланс, травмы, предрасположенность и так далее.

Послеродовая депрессия сопровождается чувствами бесполезности, вины и иногда даже мыслями о самоубийстве. Она снижает работоспособность, приводит к потере интереса к окружающему миру и невозможности ухаживать за детьми. Безусловно, это отрицательно сказывается на развитии ребенка. Если эту депрессию не лечить, она может длиться месяцами или даже годами. При этом антидепрессанты, которыми по сей день ее лечат, оказывают, как правило, незначительное воздействие.

О препарате

Брексанолон уже называют революционным. В нем содержится синтетическая форма гормона аллопрегнанолона, производного от прогестерона. А количество этих гормонов резко снижается после рождения ребенка. Тем временем два клинических испытания показали, что Zulresso может вылечить симптомы послеродовой депрессии уже через нескольких часов после введения его в организм.

Доктор Стив Кэйнс, один из создателей брексанолона, заявил: «Потенциально эта разработка может изменить жизнь женщин и их семей. Ведь не только матери страдают от послеродовой депрессии. Она влияет на новорожденного, а также и на других членов семьи». Начнут применять Zulresso, кстати, уже в июне.

Препарат пациенткам будут вводить внутривенно в течение 60 часов. В связи с этим его применение должно проходить под наблюдением врачей в квалифицированной клинике или в больнице. У лекарства есть слабые побочные эффекты в виде головных болей, головокружения или чрезмерной сонливости. Стоимость лечения оценивают от 20 до 35 тысяч долларов.

 
 
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В США впервые зарегистрировали лекарство от послеродовой депрессии – изнурительного состояния, от которого страдает множество женщин по всему миру, пишет The...
 
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