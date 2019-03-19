Синоптики: до конца марта будет теплее обычного, но картошку сажать пока рано





В этом году климатическая весна наступила на 15 дней раньше обычного. Какой будет температура в конце месяца и когда уже можно сажать картошку? Об этом рассказали представители Белгидромета.





Март в этом году теплее обычного

— Надо сказать, что за прошедший период марта температурный фон был выше климатической нормы на 2?5 градусов, — рассказывает Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды. — По предварительным прогнозам, до конца месяца температурный фон ожидается выше нормы на 2?4 градуса. Март в этом году теплее обычного.

Каким будет апрель? Такие выводы делать рано, говорит Александр Беганский, поскольку прогнозы в Белгидромете больше чем на неделю не составляются.

— По средним климатическим показателям апрель несколько теплее марта, в среднем на 1 градус.

Эксперт рассказывает: в климатологии весна наступает тогда, когда среднесуточная температура воздуха становится выше ноля. В этом году такой «переход через ноль» произошел в период со 2 по 9 марта.

— Это на полторы декады раньше обычного, а по юго-западу страны переход вовсе случился еще в феврале.

Что с паводками?

Экстремальных паводков этой весной нигде на территории Беларуси не зафиксировано, рассказывает Людмила Журавович, начальник службы гидрологии и агрометеорологии Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

— Паводки в Беларуси были, просто высота подъема воды была незначительной и не привела к экстремальным значениям. Максимальные уровни подъема были близки к средним или несколько ниже нормы. Метеорологические условия способствовали медленному таянию снега. Ведь высокие паводки наблюдаются тогда, когда идет массовое таяние снега. В этом году все таяло постепенно.

Когда уже можно сажать картошку?

В Белгидромете считают, что каждый дачник должен сам определить, когда уже погода будет способствовать тому, чтобы сажать картошку и в целом заниматься огородами. В любом случае нужно дождаться, когда просохнет почва.

— Пока температурный фон повышен, — говорит Александр Беганский. — Но перед тем как приступать к любым сельскохозяйственным работам, нужно, чтобы полностью просохла почва и ее температура стала оптимальной для посева. Снежный покров на территории Беларуси окончательно сошел лишь в начале этой недели.

По словам специалиста, жителям северо-восточной части страны пока рано рассчитывать на то, что они прямо сегодня могут приступать к каким-либо работам в огороде. Но на юго-западе страны снежный покров сошел раньше, к тому же там традиционно теплее.

— Я думаю, у специалистов, которые связаны с сельхозработами, уже есть план. А вот для своих дачных участков каждый должен определять сам, — резюмировал эксперт.

Будет ли лето засушливым?

Специалистам пока сложно спрогнозировать, будет ли лето засушливым. Но вот прошлые весна и лето такими были, несмотря на то, что в июле 2018 года выпало две с половиной нормы осадков.

— Дефицит осадков в мае прошлого года был отмечен в первый или второй раз после окончания Второй мировой войны. Поэтому прогнозировать такое сложно. Что касается этого года, ничего конкретного сказать не могу. Нет возможности спрогнозировать, будет засуха или нет, — отметил Александр Беганский.