В Октябрьском неизвестный «заминировал» райисполком

Как стало известно, утром 20 марта на электронную почту Гомельского областного управления МЧС пришло сообщение о том, что здание райисполкома г.п. Октябрьский заминировано. На место прибыли спасатели и саперы.

По информации Следственного комитета, из здания были эвакуированы все сотрудники и посетители. Специалисты обследовали помещения райисполкома. Взрывное устройство не обнаружено, сообщение о минировании оказалось ложным.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.340 УК Республики Беларусь. По информации TUT.by, по подозрению в совершении преступления был задержан местный блогер. В то же время жена задержанного отрицает вину супруга.