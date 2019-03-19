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В Октябрьском неизвестный «заминировал» райисполком

20.03.2019 16:58 — Разное | Аргументы и факты  
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В Октябрьском неизвестный «заминировал» райисполком
Фото из открытых источников

Как стало известно, утром 20 марта на электронную почту Гомельского областного управления МЧС пришло сообщение о том, что здание райисполкома г.п. Октябрьский заминировано. На место прибыли спасатели и саперы.

В Октябрьском неизвестный «заминировал» райисполком МВД напоминает об ответственности за ложные сообщения об опасности

По информации Следственного комитета, из здания были эвакуированы все сотрудники и посетители. Специалисты обследовали помещения райисполкома. Взрывное устройство не обнаружено, сообщение о минировании оказалось ложным.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.340 УК Республики Беларусь. По информации TUT.by, по подозрению в совершении преступления был задержан местный блогер. В то же время жена задержанного отрицает вину супруга.

 
 
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