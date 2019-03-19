В мире интернет-шопинга открылась новая веха

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Инстаграм разрешил покупки внутри сети. Соцсеть официально становится онлайн-магазином.

С таким количеством рекламы, спонсорского контента и многомиллионным бизнесом инфлюэнсеров удивительно, что функция шопинга в инстаграме появилась только сейчас, пишет Officiel .

Долгое время, еще до массовой популяризации, инстаграм был приложением для фотографий. Люди делились моментами из своей жизни, снятыми на камеру четвертого айфона, с неловкой обработкой встроенными фильтрами. Число в 100 подписчиков казалось весомым, а об инфлюэнсерах тогда еще никто не слышал.

Сегодня инстаграм стал бизнесом. Разработчики приложения выпустили тестовую версию новой функции — покупки товаров прямо в приложении. С 10 марта его могут тестировать граждане США и аккаунты больших модных брендов, вроде Burberry, Dior, Nike и Revolve. Совсем скоро обновление появится в Европе и в Украине, с надеждой наконец-то оставить “цены в директ” в прошлом.

До нововведения Checkout в приложении была доступна функция ценников, с помощью которых можно отмечать товары на фотографии. Заинтересованные пользователи кликали на тег, который перенаправлял их на сайт и позволял делать покупки уже там. Согласно отчетам соцсети, 130 миллионов пользователей использовали “ценники” для покупок каждый месяц.

Теперь же весь опыт покупки проходит внутри приложения — разместить и оплатить заказ можно не выходя из инстаграма. За каждую покупку соцсеть получает небольшую комиссию от магазина.

Визуальная составляющая инстаграма сделала его главной платформой для продажи модных брендов. Инстаграм не только изменил их визуальный контент, рекламу и сам продукт, но и позволил покупателям приблизиться к ним. Кроме того, приложение породило целое поколение новых нишевых брендов — Reformation, Rouje, Nanushka, Cut Gaia и Staud обязаны своим успехом именно инстаграму.

В компании отмечают, что Checkout — лишь одна из нескольких функций покупки, которые планируют ввести в этом году. Коммерциализация соцсети беспокоит многих, в том числе и ее сооснователей Кевина Систрома и Майка Кригера, покинувших компанию после ее поглощения фейсбуком. Коммерциализация стала одной из причин их ухода.

В инстаграме к нововведениям подходят рассудительно: “Мы очень осторожны в эволюции шопинга в Instagram, — говорят в компании. — С самого первого дня инструменты для покупок стали опытом для людей, которые хотят взаимодействовать с брендами. Оформить заказ — это больше, чем просто нажать кнопку. Мы подробно изучили, чего ожидают люди от мобильных покупок в 2019 году. Этот опыт ни к чему не обязывает. Для людей, желающих делать покупки, мы хотим сделать этот процесс максимально прозрачным и упрощенным”.

С рекламой, инфлюэнсерами и спонсорским контентом инстаграм сложно назвать прозрачным. Сегодняшняя соцсеть не похожа на приложение, выпущенное в 2012 году. Она потеряла свое первоначальное предназначение, как это случается со всеми популярными соцсетями, но стала ли от этого хуже?