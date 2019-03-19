ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Милиция изъяла у минчанина почти 50 трехлитровых банок с самогоном

20.03.2019 17:20 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Милиция изъяла у минчанина почти 50 трехлитровых банок с самогоном
ГУВД Мингорисполкома

Как стало известно, милицией была получена информация о том, что минчанин незаконно производит спиртосодержащую жидкость. В ходе проверки сведения подтвердились.

Милиция изъяла у минчанина почти 50 трехлитровых банок с самогоном Домашнее вино. Изготавливать и хранить можно, продавать - нет

По информации ГУВД Мингорисполкома, в гараже мужчины было обнаружено и изъято 44 трехлитровые банки и две шестилитровые бутылки самогона. Общий объем суррогатного алкоголя составил около 144 литров.

В отношении мужчины начат административный процесс. Ему грозит штраф в размере от пяти до тридцати базовых величин (1 базовая величина сейчас равна 25,5 руб.) с конфискацией напитков, полуфабрикатов и аппаратов для изготовления алкоголя.

Минчанин пояснил, что изготавливал спиртное для личного потребления и дарил родственникам. Сейчас суррогатный алкоголь отправлен на экспертизу для определения его пригодности для употребления в пищу.

В ГУВД призывают граждан не употреблять сомнительные жидкости. Существует высокий риск отравления.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении мужчины начат административный процесс.
 
Новости дня
Новости разные
 
Не виновен? Докажи! В каких случаях работника могут обвинить в недостаче
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика