Милиция изъяла у минчанина почти 50 трехлитровых банок с самогоном

Как стало известно, милицией была получена информация о том, что минчанин незаконно производит спиртосодержащую жидкость. В ходе проверки сведения подтвердились.

По информации ГУВД Мингорисполкома, в гараже мужчины было обнаружено и изъято 44 трехлитровые банки и две шестилитровые бутылки самогона. Общий объем суррогатного алкоголя составил около 144 литров.

В отношении мужчины начат административный процесс. Ему грозит штраф в размере от пяти до тридцати базовых величин (1 базовая величина сейчас равна 25,5 руб.) с конфискацией напитков, полуфабрикатов и аппаратов для изготовления алкоголя.

Минчанин пояснил, что изготавливал спиртное для личного потребления и дарил родственникам. Сейчас суррогатный алкоголь отправлен на экспертизу для определения его пригодности для употребления в пищу.

В ГУВД призывают граждан не употреблять сомнительные жидкости. Существует высокий риск отравления.