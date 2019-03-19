ОффТОП: Индейка перекрыла дорогу (ВИДЕО)

Индейка перекрыла движение на дороге, чтобы ее товарищи смогли безопасно перейти на другую сторону.

Отважная птица вышла и остановилась посреди дороги в Личфилде (штат Нью-Гэмпшир, США), а затем дала сигнал своей семье, что можно переходить на другую сторону.

Водители остановились и ждали, пока птицы переберутся через дорогу. Смелая индейка распушила оперенье и контролировала, чтобы все ее сородичи безопасно добрались до другой стороны.

Когда последний пернатый пешеход перешел дорогу, индейка-охранник быстро повернулась и последовала за остальными, разрешив водителям заняться их делом.