С апреля изменятся условия кредитов на покупку авто БЕЛДЖИ

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По его словам, изменения предусмотрены с 1 апреля (предыдущий год совместной работы банка и завода как раз закончился 20 марта).

«По бюджетным автомобилям ставка по кредиту остается на прежнем уровне 1,9% годовых, а по авто премиум-класса вводится ставка 3,9%», – сообщил глава БПС-Сбербанка.

Игорь Меркулов отметил, что за предыдущий год сотрудничества БПС-Сбербанка с завода «БЕЛДЖИ» населению было выдано около 1 тыс. кредитов для покупки автомобилей.