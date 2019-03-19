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С апреля изменятся условия кредитов на покупку авто БЕЛДЖИ
По его словам, изменения предусмотрены с 1 апреля (предыдущий год совместной работы банка и завода как раз закончился 20 марта).
«По бюджетным автомобилям ставка по кредиту остается на прежнем уровне 1,9% годовых, а по авто премиум-класса вводится ставка 3,9%», – сообщил глава БПС-Сбербанка.
Игорь Меркулов отметил, что за предыдущий год сотрудничества БПС-Сбербанка с завода «БЕЛДЖИ» населению было выдано около 1 тыс. кредитов для покупки автомобилей.
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БПС-Сбербанк и завод БЕЛДЖИ продлили еще на год программу по льготному кредитованию на покупку автомобилей.
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