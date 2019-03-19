За свою (пока еще) недолгую историю ЛСП съездили в 6 туров. Это по одному каждый год! "Ещё одно шоу" ЛСП – не просто очередной, а первый стадионный тур группы. Его идею придумал известный режиссёр Павел Брюн, который ставил шоу для Cirque du Soleil.



ЛСП – уникальный феномен современной музыки. Их "Монетка", "Тело", "Лабиринт отражений" слышны практически из каждого утюга. Микс джаза, инди-рока, драм-эн-бейса, хип-хопа и еще десятка жанров удачно выстрелил прямо в сердце публике: на Youtube-канале ЛСП почти миллион подписчиков. ЛСП выступили на "Вечернем Урганте", записали фит с Егором Кридом и Федуком, замахнулись на "Минск-Арену" и не планируют останавливаться.

"Еще одно шоу" удивит публику новейшими мультимедийными технологиями, которые перенесут зрителей в загадочные локации и познакомят с необычными существами. А еще на шоу исполнится мечта каждого фаната: максимально приблизиться к артистам, и не важно, в каком конце зала вы будете танцевать. Эти моменты захочется не только запостить в Instagram, но и пережить снова.

Новый тур – это всегда свежие синглы. Хотя музыканты точно споют и треки, которые стоят у вас на репите последние пару лет. Все хиты группа исполнит под уникальное видеопроекционное сопровождение. Для его создания привлекли главного видеохудожника российско-дубайского агентства светового дизайна MEDUSE Науара Битара.

В рамках "Еще одного шоу" ЛСП впервые планирует собрать такие большие площадки, как "Минск-Арена", "ВТБ арена" и "Юбилейный". Каждый поклонник может стать частью грандиозного этапа в истории группы. И пусть название не смущает – это не просто какое-то "еще одно шоу". Такого вы ещё никогда не видели!

23 марта.

Минск-Арена.

Цены билетов: от Br20 до 55.

Инфолиния: +33 365-00-00.

Купить билеты можно на сайте организатора мероприятия – концертного агентства "Атом М" http://atomenter.by/ (без комиссии), на сайтах билетных операторов, а также в кассах города.