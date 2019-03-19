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Не просто "Ещё одно шоу". ЛСП отправляются в грандиозный стадионный тур
За свою (пока еще) недолгую историю ЛСП съездили в 6 туров. Это по одному каждый год! "Ещё одно шоу" ЛСП – не просто очередной, а первый стадионный тур группы. Его идею придумал известный режиссёр Павел Брюн, который ставил шоу для Cirque du Soleil.
"Еще одно шоу" удивит публику новейшими мультимедийными технологиями, которые перенесут зрителей в загадочные локации и познакомят с необычными существами. А еще на шоу исполнится мечта каждого фаната: максимально приблизиться к артистам, и не важно, в каком конце зала вы будете танцевать. Эти моменты захочется не только запостить в Instagram, но и пережить снова.
Новый тур – это всегда свежие синглы. Хотя музыканты точно споют и треки, которые стоят у вас на репите последние пару лет. Все хиты группа исполнит под уникальное видеопроекционное сопровождение. Для его создания привлекли главного видеохудожника российско-дубайского агентства светового дизайна MEDUSE Науара Битара.
В рамках "Еще одного шоу" ЛСП впервые планирует собрать такие большие площадки, как "Минск-Арена", "ВТБ арена" и "Юбилейный". Каждый поклонник может стать частью грандиозного этапа в истории группы. И пусть название не смущает – это не просто какое-то "еще одно шоу". Такого вы ещё никогда не видели!
23 марта.
Минск-Арена.
Цены билетов: от Br20 до 55.
Инфолиния: +33 365-00-00.
Купить билеты можно на сайте организатора мероприятия – концертного агентства "Атом М"
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За свою (пока еще) недолгую историю ЛСП съездили в 6 туров. Это по одному каждый год! "Ещё одно шоу" ЛСП – не просто очередной, а первый стадионный тур группы. Его идею...
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