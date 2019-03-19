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Нацбанк планирует отпустить курс белорусского рубля в свободное плаванье через 2-3 года

20.03.2019 16:27 — Разное | Интерфакс  
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Национальный банк Беларуси планирует перейти к политике инфляционного таргетирования не ранее чем через 2 года.

"Для этого предстоит много сделать как внутри Нацбанка, так и совместно с правительством. Это прежде всего повышение нашей операционной независимости, переход в области курсовой политики к свободному плаванию", - цитирует госагентство "БелТА" начальника главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Дмитрия Мурина.

По его словам, в настоящее время курс белорусского рубля формируется при ограниченном вмешательстве Нацбанка, который при необходимости сглаживает на валютном рынке колебания, которые, по оценке регулятора, могут быть чрезмерными.

"В планах постепенно уйти от этого, чтобы полностью курс на рынке формировался под влиянием именно фундаментальных факторов на основе спроса и предложения. Процесс этот достаточно длительный, по нашим оценкам, это займет порядка двух-трех лет, и если все удачно, тогда можно будет объявлять о так называемом свободном плавании белорусского рубля", - сказал Д.Мурин.

 
 
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Национальный банк Беларуси планирует перейти к политике инфляционного таргетирования не ранее чем через 2 года.
 
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