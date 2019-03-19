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Легенда советского телевидения и ведущий "В мире животных" выступит с творческим вечером в Минске

20.03.2019 16:22 — Разное | Интерфакс  
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Николай Николаевич Дроздов - человек-легенда советского телевидения, учёный, доктор биологических наук и просто герой целых поколений, выросших на его передачах "В мире животных" и многочисленных документальных фильмах о природе.

Легенда советского телевидения и ведущий "В мире животных" выступит с творческим вечером в Минске
1 мая во Дворце Профсоюзов мы узнаем немного больше о происхождении Вселенной и Земли. О законах природы, мироздания и всей видимой вселенной порассуждает доктор биологических наук, учёный-зоолог, путешественник, известнейший телеведущий и публицист Николай Дроздов. 

Влюбивший в себя абсолютное большинство школьников, студентов, их родителей и учителей многолетней телепрограммой "В мире животных" и другими документальными фильмами о природе, Дроздов со своей искренней любовью к планете в целом животному миру в частности стал непререкаемым авторитетом в своей области. 

Предстоящая лекция во многом будет носить импровизационный характер. Интересные факты о нашем большом мире, подтверждённые научными данными, путешествия и открытия, личные наблюдения, мнения о журналистике и работе на телевидении из первых рук — оттолкнувшись от главного, мы поговорим с Дроздовым обо всём на свете.

1 мая, Дворец Профсоюзов, 19:00

Билеты от Br30.

Инфолиния: +375 44 551 77 06, +375 29 851 77 06.

 
 
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Николай Николаевич Дроздов - человек-легенда советского телевидения, учёный, доктор биологических наук и просто герой целых поколений, выросших на его передачах "В...
 
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