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"День Баха": концерт органиста Рональда Эбрехта пройдет в Белорусской государственной филармонии

20.03.2019 16:18 — Разное | Интерфакс  
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Рональд Эбрехт получил блестящее европейское музыкальное образование по классам игры на клавесине и органе. С 1976 года он активно гастролирует. Успел выступить в различных городах США, он также играл в Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Chartres, других залах Франции. Выступал в Италии, Германии, России, Литве, Китае, Мехико, университетах Оксфорда, Глазго, Вены. Он исполнял произведения таких знаменитых композиторов, как Дж. Уильямс, И. Брамс, Ж. Бизе, К. Сен-Санс, Ф. Пуленк, А. Брукнера, Б. Бриттена, Т. Дюбуа, М. Дюрюфле, Г. Форе, Г. Ф. Гендель, Й. Гайдн,         В. А. Моцарт. Кроме концертной деятельности, Рональд Эбрехт также занимается преподаванием и написанием статей о музыкальной культуре и исполнительском мастерстве.

В "La Croix de Toulouse" критик описал концерт музыканта так: "Я получил удовольствие от разделения экспансивной радости Рональда Эбрехта". В "The New York Times" высоко оценили его участие в качестве солиста в концертах Метрополитен-музея: "Концерт был восхитительным. О таком празднике можно было только мечтать".

"День Баха": концерт органиста Рональда Эбрехта пройдет в Белорусской государственной филармонии
Послушать вживую музыканта с таким впечатляющим опытом можно будет 21 марта в Большом концертном зале Белорусской государственной филармонии. Рональд Эбрехт на концерте исполнит произведения Иоганна Себастьяна Баха. Вклад этого композитора в развитие органной музыки огромен. На него до сих пор ориентируются многие композиторы, поскольку многие его сочинения считаются гениальными.

На концерте прозвучат следующие произведения композитора:

  • Концерт №1 Соль мажор (по И.Эрнсту), BWV 592
  • Пассакалия и фуга до минор, BWV 582
  • Хоральные прелюдии:
  • Schmücke dich, o liebe Seele", BWV 654
  • "Herr Jesu Christ, dich zu uns wend", BWV 655
  • Прелюдия и фуга Ля мажор, BWV 536
  • Прелюдия и фуга ля минор, BWV 543
  • "O Gott, du frommer Gott", BWV 767
  • Фантазия и фуга соль минор, BWV 542

21 марта, 19:00, Большой концертный зал Белорусской государственной филармонии

 
 
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Рональд Эбрехт получил блестящее европейское музыкальное образование по классам игры на клавесине и органе. С 1976 года он активно гастролирует. Успел выступить в...
 
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