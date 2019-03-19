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"День Баха": концерт органиста Рональда Эбрехта пройдет в Белорусской государственной филармонии
Рональд Эбрехт получил блестящее европейское музыкальное образование по классам игры на клавесине и органе. С 1976 года он активно гастролирует. Успел выступить в различных городах США, он также играл в Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Chartres, других залах Франции. Выступал в Италии, Германии, России, Литве, Китае, Мехико, университетах Оксфорда, Глазго, Вены. Он исполнял произведения таких знаменитых композиторов, как Дж. Уильямс, И. Брамс, Ж. Бизе, К. Сен-Санс, Ф. Пуленк, А. Брукнера, Б. Бриттена, Т. Дюбуа, М. Дюрюфле, Г. Форе, Г. Ф. Гендель, Й. Гайдн, В. А. Моцарт. Кроме концертной деятельности, Рональд Эбрехт также занимается преподаванием и написанием статей о музыкальной культуре и исполнительском мастерстве.
В "La Croix de Toulouse" критик описал концерт музыканта так: "Я получил удовольствие от разделения экспансивной радости Рональда Эбрехта". В "The New York Times" высоко оценили его участие в качестве солиста в концертах Метрополитен-музея: "Концерт был восхитительным. О таком празднике можно было только мечтать".
На концерте прозвучат следующие произведения композитора:
21 марта, 19:00, Большой концертный зал Белорусской государственной филармонии
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Рональд Эбрехт получил блестящее европейское музыкальное образование по классам игры на клавесине и органе. С 1976 года он активно гастролирует. Успел выступить в...
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