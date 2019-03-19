Дуэту бардов из Минска, Вадима Мезецкого и Сергея Антонова, исполнилось 10 лет.



Они лауреаты многочисленных Международных фестивалей в России, Польше, Украине, Хорватии и Беларуси, исполнители нового уровня классической бардовской песни таких любимых авторов как В.Высоцкий, Б.Окуджава, Ю.Визбор, А.Крупп и др.

В. Мезецкий и С. Антонов являются авторами новых песен, завоевавших признание зрителей и специалистов. Живой звук их гитар, мастерское исполнение на два голоса на русском, белорусском, украинском и польском языках никогда не оставляют равнодушных в зале.

За долгие годы совместного творчества этот дуэт стал постоянным участником и организатором многих широко известных творческих проектов, таких как Республиканский фестиваль "Александрия", Международный фестиваль "Большая Бард-рыбалка", Творческое объединение "Своя среда", ежегодный фестиваль в Польше "Herbata u Bułata", и т.д.

Встреча с этим дуэтом – это разговор по душам на вечные темы языком современной песни. Это утверждение, что связь поколений в авторской песне не прерывна. Это попытка осознания места вечных ценностей в современном мире".

К/З "Верхний город" (пл. Свободы 23а).

Начало в 19.00.

Билеты: от Br8 до 14.

Контактная информация: +375 44 577-39-24, +375 17327-39-44.

Информационный партнер концерта – "Альфа-радио".

Возрастное ограничение 6+.