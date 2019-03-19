Белорусские романтики, совместившие в своем творчестве лирику, белорусские мотивы и полное разнообразие музыкальных жанров – группа "Харлі" возвращается на сцену белорусского шоу-бизнеса после десятилетнего затишья. 2 апреля на сцене Молодежного театра эстрады музыканты предстанут в новых образах, с новым музыкальным материалом и любимыми песнями поклонников.



"Выступать снова на сцене и записывать новые песни - это такая же потребность для нас, как и потребность в еде, потому что без музыки жить невозможно. Наш долгий творческий перерыв вызван различным рядом причин, но сегодня нам есть что сказать и что показать. Мы готовим большой концерт с расширенным составом музыкантов с новыми аранжировками и новыми песнями. И, вообще, давно не виделись с нашим зрителем - "изголодались" по аудитории и надеемся, что зрители также соскучились по нам. Поэтому, ждем всех на нашем концерте! "– поделился эмоциями Евгений Чалышев.

"Харлi" – это всегда живой звук, позитивная музыкальная смесь "поп-диско-фанк-рока", виртуозная скрипка Карена Карапетяна и эффектный вокал талантливого автора, композитора и исполнителя Жени Чалышева – полуфиналиста телепроектов "Народный артист-2" (Россия, РТР) и "Новая волна" (Юрмала). В 2019 году коллективу исполняется 15 лет. И за эти годы "Харлі" есть чем похвастаться: "Танцы на палянцы", "Купаліначка", "Снежань", "Любовь – имя твое", "Ниоткуда чудо" и "Это не любовь" – хиты, в разное время взорвавшие белорусский радиоэфир.

В этом году "Харлі" открывают новую страницу творчества и готовят к выходу новый альбом, премьера которого планируется осенью. Проведите весенний вечер в компании главных романтиков Беларуси: любимые песни, неожиданные открытия и невероятная атмосфера гарантированы.

2 апреля, 19:00.

Молодежный театр эстрады.

Стоимость билетов: Br10-18.

Билеты в кассе театра, а также у билетных операторов.

Справки по телефону: +375 17 222-82-96, +375 29 700-33-55.