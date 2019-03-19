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Stadler показал новый поезд для столичного метро

20.03.2019 17:23 — Разное | Ежедневник  
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Stadler показал новый поезд для столичного метро

фото: tut.by

На заводе «Штадлер Минск» в Фаниполе презентуют первый поезд, который завод сделал для минского метро.

В первом поезде — четыре вагона. Между ними есть сквозной проход с широким переходом. В конце и в начале поезда есть зоны для пассажиров с ограниченной мобильностью, с приспособлениями для фиксации.

Салоны поездов «Штадлер» оборудованы системой вентиляции и кондиционирования.

В составах — по 168 и 212 сидячих мест.

В новых поездах будет тише — как в кабине машиниста, так и в пассажирском салоне. Это за счет звукоизоляции кузова.

В вагонах есть разъемы для зарядки телефонов.

Поезд начнут эксплуатировать на второй линии подземки в октябре-ноябре 2019 года, до этого его будут обкатывать в метро без пассажиров.

С завода в Фаниполе новый поезд метро доставят в Минск по железной дороге.

По словам главного инженера, средняя скорость поездов — 40 км/ч. Новый поезд разгоняется до 80 км/ч, это обеспечит соблюдение минимального интервала.

Договор о покупке вагонов от завода «Штадлер Минск» для Минского метрополитена заключили в январе 2017 года — на сумму 122 млн 250 тысяч рублей.

По контракту завод должен поставить десять составов с 2018 до 2020 года. Это будут шесть поездов на четыре вагона и четыре поезда на пять вагонов, пишет tut.by.

 
Теги: Минск
 
 
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На заводе «Штадлер Минск» в Фаниполе презентуют первый поезд, который завод сделал для минского метро.
 
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