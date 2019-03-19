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Мощное землетрясение произошло в Турции

20.03.2019 17:23 — Разное | СТВ  
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Новости Турции. В результате мощного землетрясения на западе Турции три человека получили легкие ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Магнитуда подземных толчков составляла 5.8. Информации о погибших не поступало. Известно, что в зданиях образовались трещины. Власти рекомендуют жильцам покинуть поврежденные дома и оставаться на улице. А в некоторых районах призвали не использовать электричество.

Мощное землетрясение произошло в Турции

Мощное землетрясение произошло в Турции
 
 
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Новости Турции. В результате мощного землетрясения на западе Турции три человека получили легкие ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Магнитуда...
 
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