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Мощное землетрясение произошло в Турции
Новости Турции. В результате мощного землетрясения на западе Турции три человека получили легкие ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Магнитуда подземных толчков составляла 5.8. Информации о погибших не поступало. Известно, что в зданиях образовались трещины. Власти рекомендуют жильцам покинуть поврежденные дома и оставаться на улице. А в некоторых районах призвали не использовать электричество.
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Новости Турции. В результате мощного землетрясения на западе Турции три человека получили легкие ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Магнитуда...
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