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Более 200 специалистов IT-сферы на одной площадке. Национальная конференция InTech-2019 стартовала в Минске

20.03.2019 17:13 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Национальная конференция «Инновации в технологиях» 20 марта открылась в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 200 специалистов IT-сферы на одной площадке. Национальная конференция InTech-2019 стартовала в Минске

На одной площадке собрались более 200 специалистов IT-сферы. Здесь обсуждают ключевые тренды ближайших лет и совершенно новые для Беларуси технологии.

Особое внимание – безопасности в соцсетях во время II Европейских игр. Деловые круги видят Беларусь наиболее перспективной страной для развития проектов в области информационных технологий. По словам экспертов, четвертая часть мобильных приложений в мире принадлежит белорусским разработчикам. Перспективным видят также сотрудничество с нашими IT-специалистами и наши китайские партнеры.

Более 200 специалистов IT-сферы на одной площадке. Национальная конференция InTech-2019 стартовала в Минске

Чшу Тяньсин, заместитель директора телекоммуникационной компании:
Своими глазами увидели, как быстро развивается индустрия в Беларуси, особенно в последние пять лет.

Практически у каждого дома есть доступ к высокоскоростному интернету.

Более 200 специалистов IT-сферы на одной площадке. Национальная конференция InTech-2019 стартовала в Минске

Нататья Чеча, специалист IT-компании:
Общаемся, очень широкий круг. Видно, как развиваются ребята. Мы обладаем высокими статусами, инструкторы высшего уровня для того, чтобы привлекать крупных клиентов.

Наиболее многолюдно было сегодня на интерактивных секциях. Здесь каждый желающий смог протестировать новейшие решения и технологии в режиме реального времени.

Более 200 специалистов IT-сферы на одной площадке. Национальная конференция InTech-2019 стартовала в Минске
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Национальная конференция «Инновации в технологиях» 20 марта открылась в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На одной площадке...
 
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