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Более 200 специалистов IT-сферы на одной площадке. Национальная конференция InTech-2019 стартовала в Минске
Новости Беларуси. Национальная конференция «Инновации в технологиях» 20 марта открылась в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На одной площадке собрались более 200 специалистов IT-сферы. Здесь обсуждают ключевые тренды ближайших лет и совершенно новые для Беларуси технологии.
Особое внимание – безопасности в соцсетях во время II Европейских игр. Деловые круги видят Беларусь наиболее перспективной страной для развития проектов в области информационных технологий. По словам экспертов, четвертая часть мобильных приложений в мире принадлежит белорусским разработчикам. Перспективным видят также сотрудничество с нашими IT-специалистами и наши китайские партнеры.
Чшу Тяньсин, заместитель директора телекоммуникационной компании:
Практически у каждого дома есть доступ к высокоскоростному интернету.
Нататья Чеча, специалист IT-компании:
Наиболее многолюдно было сегодня на интерактивных секциях. Здесь каждый желающий смог протестировать новейшие решения и технологии в режиме реального времени.
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Более 200 специалистов IT-сферы на одной площадке. Национальная конференция InTech-2019 стартовала в Минске
Новости Беларуси. Национальная конференция «Инновации в технологиях» 20 марта открылась в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На одной площадке...
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