ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Пинском районе Audi врезался в пропускавший кабана Volkswagen

20.03.2019 17:07 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. 19 марта около семи утра в Пинском районе Audi въехал в Volkswagen, который пропускал кабана.  

Как сообщает УГАИ УВД Брестского облисполкома, 46-летний пинчанин за рулём Audi Q7 ехал по трассе Р-6 со стороны Пинска в направлении Ивацевичей.  

На 53 км иномарка врезалась в попутно двигавшийся Volkswagen Sharan, которым управлял 33-летний житель Пинска. Последний резко затормозил, чтобы пропустить выбежавшего на проезжую часть дикого кабана.  

В Пинском районе Audi врезался в пропускавший кабана Volkswagen
Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома  

В аварии травмы получил 44-летний житель деревни Пинковичи, которые ехал на переднем сиденье Volkswagen и не был пристёгнут ремнём безопасности. Пострадавший доставлен в медучреждение.  

По факту ДТП ведётся проверка.  

Весной 2019 года в Вилейском районе столкнулись две легковушки.  

Одному из водителей потребовалась помощь спасателей – подробности здесь.  
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 19 марта около семи утра в Пинском районе Audi въехал в Volkswagen, который пропускал кабана.   Как сообщает УГАИ УВД Брестского облисполкома, 46-летний...
 
Новости дня
Новости разные
 
С апреля изменятся условия кредитов на покупку авто БЕЛДЖИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика