В Пинском районе Audi врезался в пропускавший кабана Volkswagen

Новости Беларуси. 19 марта около семи утра в Пинском районе Audi въехал в Volkswagen, который пропускал кабана.

Как сообщает УГАИ УВД Брестского облисполкома, 46-летний пинчанин за рулём Audi Q7 ехал по трассе Р-6 со стороны Пинска в направлении Ивацевичей.

На 53 км иномарка врезалась в попутно двигавшийся Volkswagen Sharan, которым управлял 33-летний житель Пинска. Последний резко затормозил, чтобы пропустить выбежавшего на проезжую часть дикого кабана.



Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома

В аварии травмы получил 44-летний житель деревни Пинковичи, которые ехал на переднем сиденье Volkswagen и не был пристёгнут ремнём безопасности. Пострадавший доставлен в медучреждение.

По факту ДТП ведётся проверка.

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