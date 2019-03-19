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В Пинском районе Audi врезался в пропускавший кабана Volkswagen
Новости Беларуси. 19 марта около семи утра в Пинском районе Audi въехал в Volkswagen, который пропускал кабана.
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На 53 км иномарка врезалась в попутно двигавшийся Volkswagen Sharan, которым управлял 33-летний житель Пинска. Последний резко затормозил, чтобы пропустить выбежавшего на проезжую часть дикого кабана.
В аварии травмы получил 44-летний житель деревни Пинковичи, которые ехал на переднем сиденье Volkswagen и не был пристёгнут ремнём безопасности. Пострадавший доставлен в медучреждение.
По факту ДТП ведётся проверка.
Весной 2019 года в Вилейском районе столкнулись две легковушки.
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Новости Беларуси. 19 марта около семи утра в Пинском районе Audi въехал в Volkswagen, который пропускал кабана. Как сообщает УГАИ УВД Брестского облисполкома, 46-летний...
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