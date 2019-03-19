"Называют оппозицией". В автопарках Минска проходят собрания с водителями, заявившими о проблемах

TUT.BY узнал, что происходило на собрании.





Автобусный парк № 4 — тот самый, где несколько дней назад предлагали подписать бумагу, которую водители прозвали «отказной». В кратком пересказе ее содержание такое: на собрании присутствовать не буду, к нанимателю претензий нет. Подсказывали работникам и причины, по которым они подписали петицию. Одна из них — «из-за незнания персонального компьютера (нажал по неосторожности)».





Вот как выглядело заявление.









Фото: petitions.by





Игорь — один из водителей автопарка, он работает здесь около года.





— Сначала я подписался под петицией, потому что нет нормальных условий труда, нет времени даже сходить в туалет, — рассказывает Игорь. — После того как я поставил свою подпись, ко мне подошел начальник нашей колонны и спросил, почему я это сделал. Он сказал, что у меня в диспетчерской будут лежать два листа: отказная и приглашение на собрание — и что я должен подписать отказную. Я подписал приглашение. В течение двух часов мне позвонили и сказали, что я подписал не ту бумагу, а значит, смогу здесь работать только до конца контракта — то есть до мая.





Об этой ситуации водитель рассказал TUT.BY уже после собрания, на которое журналистов не пустили. Замдиректора филиала по кадровым вопросам и идеологической работе автопарка № 4 Александр Бакан отправлял за аккредитацией в Департамент госинспекции труда Минтруда и соцзащиты, куда жаловались водители. Представители департамента сказали, что права пропускать на такие мероприятия у них нет. Звонки в «Минсктранс» тоже не дали результата.









Напомним, водители разных парков «Минсктранса» жалуются на условия работы с конца января. Сначала они обратились в Департамент госинспекции труда и в прокуратуру, потом написали петицию. А совсем недавно появилась еще одна коллективная жалоба — работники заявляют о преследовании за критику.





Для того чтобы разобраться с обращением, поступившим в Департамент госинспекции труда 28 февраля 2019 года, создали межведомственную рабочую группу. Помимо работников департамента, в нее вошли представители Транспортной инспекции, ГАИ, комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома, Минского городского центра гигиены и эпидемиологии, «Минсктранса», Федерации профсоюзов Беларуси.





По словам водителей, на собрание пришло около тридцати человек. С ними обсуждали техническое состояние автобусов, условия работы и давление со стороны руководства.





Александр работает в автопарке водителем не первый год. Он рассказывает:





— У меня нет нарушений, за два года ни одного взыскания, но за пару недель из хорошего водителя я стал врагом народа. Я прямо на собрании сказал: после того как я подписал петицию, меня сняли с маршрута 115э, который считается одним из лучших в автопарке, перевели на 57-й. Моя семья недополучит деньги, потому что я подписался под правдой. После того как появились списки с фамилиями подписавшихся, меня вызвал начальник и спросил, что не устраивает. Я перечислил пункты, которые хотел бы изменить. Он мне ответил, что больше я на своем маршруте не работаю — переводят с 1 апреля. На собрании руководство сказало, что такое решение было принято еще до петиции, но я уверен, что это не так.





Водители говорят: подписавшихся под обращением в автопарке называют оппозицией.





— На собрании нам в основном отвечали, что не могут ничего исправить. Заложить больше минут между остановками не могут из-за особенностей программы, умри — но доедь, несмотря на пробки и перекрытую дорогу. Увеличить время на обеды тоже не могут. Никого не волнует, что обед 30 минут, а 18 из них я могу стоять в пробке. Чтобы решить проблемы, надо добавлять машину, а это тоже сейчас невозможно. Я встал и сказал, что полтора года работаю на маршруте от Бобруйской до тубдиспансера в Боровлянах. Ни там, ни там — ни диспетчерской, ни туалета. Кто-то из проверяющих сказал: мы вам чайник купим. А куда я этот чайник поставлю — в открытое поле? — возмущен Александр.









Водители добавляют, что у всей этой истории есть плюс: автобусы начали активно ремонтировать.





— Буквально в выходные представители административного состава бегали тут с бочками омывателей, стеклоочистителями. На собрании руководство автопарка сказало, что в жизни ни один автобус со сломанными омывателями на линию не выходил, хотя вот, несколько дней назад только исправляли, наводили марафет. Весь парк видел! А на диспетчерской станции «Восточная» после петиции появились горячая вода, туалетная бумага, жидкое мыло. Так что плюсы есть, — заключают собеседники.





По информации TUT.BY, сегодня собрания по поводу петиций пройдут еще в двух столичных автопарках.