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Гаагский трибунал приговорил Радована Караджича к пожизненному сроку

20.03.2019 17:04 — Разное | Партизан  
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Гаагский трибунал приговорил лидера боснийских сербов Радована Караджича к пожизненному заключению



Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича, которого суд низшей инстанции ранее приговорил к 40 годам тюрьмы за военные преступления 1992-1995 годов, передает РИА Новости

Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге 24 марта 2016 года признал бывшего лидера боснийских сербов виновным по 10 из 11 пунктов обвинения в преступлениях в Боснии и Герцеговине в ходе вооруженного конфликта 1992-1995 годов, в том числе в этнических чистках, массовой депортации людей и геноциде в Сребренице. 

Караджич был осужден на 40 лет тюремного заключения, в том же году защита экс-президента Республики Сербской подала апелляцию.

Обвинение потребовало на слушаниях в апреле 2018 года пожизненного заключения для Караджича.

"Апелляционная палата приговаривает Радована Караджича к пожизненному тюремному заключению", - огласил вердикт председательствующий судья Ван Пруссе Йонсен.


Караджич - экс-политик, психиатр по специальности и поэт, был президентом РС с 1992 по 1996 годы. Босния и Герцеговина объявила в 1992 году о выходе из состава Югославии, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. 

По оценкам экспертов, в конфликте погибли около 100 тысяч человек. На момент начала войны население БиГ составляло более 4 миллионов человек.

После окончания войны в БиГ и выдвижения обвинений МТБЮ в 1995 году Караджич 13 лет скрывался от международного правосудия, был задержан 21 июля 2008 года в Белграде и затем передан в Гаагу.

 
 
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Гаагский трибунал приговорил лидера боснийских сербов Радована Караджича к пожизненному заключению
 
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