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Зрелище не для слабонервных: девушка дышит глазами

20.03.2019 16:55 — Разное | Партизан  
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Жительница Еревана (Армения) Анаит Вартанян продемонстрировала свои феноменальные способности еще 19 лет назад, в 2000 году. Она умеет дышать глазами. И не только это.

Архивное видео публикует armeniasputnik.am

Необычные врождённые качества у Анаит проявились еще во время детских игр во дворе. Ребята закрывали ей рот и нос, а она вдыхала и выдыхала воздух через зрительные органы.


Родители не верили её рассказам до тех пор, пока она не продемонстрировала ещё один феномен. Почти магического характера. Смотреть на это не очень приятно. Молоко втягивается в нос и под давлением воздуха появляется из глаза. 


По словам врачей, у неё слёзная борозда связана с носовой полостью. Это уникальное явление медицине известно давно и не считается опасным для здоровья.


 
 
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Жительница Еревана (Армения) Анаит Вартанян продемонстрировала свои феноменальные способности еще 19 лет назад, в 2000 году. Она умеет дышать глазами. И не только это.
 
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