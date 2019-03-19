Зрелище не для слабонервных: девушка дышит глазами

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Необычные врождённые качества у Анаит проявились еще во время детских игр во дворе. Ребята закрывали ей рот и нос, а она вдыхала и выдыхала воздух через зрительные органы.









Родители не верили её рассказам до тех пор, пока она не продемонстрировала ещё один феномен. Почти магического характера. Смотреть на это не очень приятно. Молоко втягивается в нос и под давлением воздуха появляется из глаза.









По словам врачей, у неё слёзная борозда связана с носовой полостью. Это уникальное явление медицине известно давно и не считается опасным для здоровья.



