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Американский режиссер сняла фильм про людей, которые влюблены в силиконовые куклы

20.03.2019 17:32 — Разное | KYKY  
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Режиссер Мелоди Гилберт с беларускими корнями сняла документальный фильм «Силиконовая душа». По информации «Радые Свабода» рассказываем, что значит быть в отношениях с куклой и почему однажды это может стать нормальным.



О фильме

В «Силиконовой душе» речь идет о человеческих отношениях. Его главные герои – люди, для которых силиконовые куклы – фетиш. Среди них: психолог, который изучает людей в таких отношениях, пара, которая сделала куклу членом своей семьи. В фильме также снялась женщина, которая создает силиконовых младенцев. Их она отправляет в приют для пожилых людей – там они помогают страдающим Альцгеймером и деменцией бороться с травмами и обретать спокойствие. 



Вопреки ожиданиям, главная тема фильма – отнюдь не секс. Со слов Гилберт, она хотела заявить о том, что это существует, и предложить людям задуматься и такой форме любви. Герои фильма, кстати, понимают, что куклы, безусловно, отличаются от живых людей. И тем не менее они помогают им справляться с житейскими трудностями. К примеру, один из действующих лиц говорит, что с «органической» женщиной у него ничего не выходит – его выручает кукла. Другой таким образом реализовывает свою потребность кого-то любить. 



Об актуальности

Некоторые подчеркивают, что через 20-25 лет браки между людьми и силиконовыми куклами станут привычным явлением. Американцы, которые уже посмотрели фильм, признаются, что отношения героев фильма с куклами похожи на их отношения с домашними животными. Один мужчина даже сказал: «Я также дал своей собаке имя, создал для нее историю, обхожусь с собакой так, как будто он человек, беру ее повсюду».



Отмечается, что в Японии, во Франции, в Чехии уже открыли публичные дома с такими куклами. Вскоре они заговорят – и остается догадываться, что будет дальше. А пока большая часть покупаемых кукол – женщины. Но Гилберт уверена: еще немного – и ситуация изменится. Она делает акцент на том, что сейчас состоит в отношениях с мужчиной – и считает, что ей повезло. «Но если бы через 20 лет у меня появилась возможность создать идеального мужчину, то, может, я и попробовала бы, почему нет?» – вопрошает Мелоди.

О связи с Беларусью

Предки Мелоди Гилберт из Беларуси. Ее дедушка жил в Гродненской губернии в начале прошлого века. Но большей информацией о своем прошлом он не делится. «Я хочу приехать в Беларусь и попытаться восстановить эту часть своей семейной истории. Надеюсь, это будет скоро», – подытоживает Гилберт. 

К слову, если вы хотите организовать показ «Силиконовой души» в Беларуси, с Мелоди Гилберт можно связаться лично по ссылке.

 
 
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Режиссер Мелоди Гилберт с беларускими корнями сняла документальный фильм «Силиконовая душа». По информации «Радые Свабода» рассказываем, что значит быть в...
 
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