К выходным потеплеет до +16°С

К субботе температура воздуха поднимется до +15..+16°С, прогнозируют белорусские синоптики.

В пятницу, 22 марта, погоду будет определять система атмосферных фронтов, перемещающаяся со Скандинавского полуострова. Ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ветер западной четверти порывистый, местами, в основном по северо-востоку республики, сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, максимальная днем +7..+12°С, по юго-западу до +14°С.

23 марта ночью республика окажется в основном в области повышенного атмосферного давления, днем ожидается перемещение теплого атмосферного фронта с Западной Европы. Ночью по северо-западу, утром и днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ветер западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..+5°С, максимальная днем +7..+14°С; по юго-западу ночью +6 +7°С, днем +15 +16°С.

По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды .