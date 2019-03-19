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Экс-лидера боснийских сербов Караджича приговорили в Гааге к пожизненному заключению

20.03.2019 17:34 — Разное | Интерфакс  
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Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов в Гааге приговорил бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича к пожизненному заключению, сообщает сербский телерадиоканал РТС.

"Апелляционная палата согласна с трибуналом, что приговор - 40 лет тюремного заключения - не является адекватным с учетом тяжести уголовных преступлений, совершенных Р.Караджичем, как и приговор, предложенный судебной палатой - он (приговор) признан необоснованным и неправомочным. Судебная палата сделала ошибку, когда вынесла приговор на 40 лет тюремного заключения", - отмечает РТС.

Это окончательный вердикт, не подлежащий обжалованию.

Ранее Р.Караджич, признанный виновным в геноциде и преступлениях против человечности, был приговорен к 40 годам тюрьмы, однако решил обжаловать это решение.

Р.Караджич был задержан в июле 2008 года в Белграде. Судебный процесс над экс-лидером боснийских сербов стартовал в октябре 2009 года.

В марте 2016 года Международный трибунал по бывшей Югославии вынес приговор Р.Караджичу, в соответствии с которым он был осужден на 40 лет тюремного заключения по обвинению "в геноциде в Сребренице и преступлениях против человечности в Боснии и Герцеговине в период 1992-1995 гг."

Р.Караджич, говоря об этом приговоре, заявил, что "ничто из того, что вменялось в рамках этого дела, не является правдой". Он подал апелляцию на это решение.

Его адвокаты в апреле 2018 года на заседании Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов, учрежденного для исполнения функций Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), на котором начался процесс рассмотрения апелляции Р.Караджича, призвали упразднить приговор и инициировать новый процесс.

Сторона обвинения также осталась недовольна итогом судебного процесса и потребовала ужесточить меру наказания - с 40 лет до пожизненного срока.

Р.Караджич родился в 1945 году. Закончил медицинский факультет Сараевского университета по специальности психиатр. В конце 1980-х он основал Сербскую демократическую партию.

В 1992 Р.Караджич стал первым президентом Республики Сербской, этот пост он занимал до 1996 года. Во время гражданской войны на территории Боснии и Герцеговины он являлся политическим лидером боснийских сербов.

 
 
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Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов в Гааге приговорил бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича к пожизненному заключению,...
 
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