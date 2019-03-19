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Stadler презентовал новые поезда для Минского метрополитена с кондиционерами и зарядками для смартфонов
На заводе "Штадлер Минск" в Фаниполе 20 марта презентовали первый четырехвагонный поезд для предприятия "Минский метрополитен". Новые электропоезда предназначены для эксплуатации на действующих и строящейся линиях метро с перспективой постепенной замены существующего парка подвижного состава.
Он добавил, что "Штадлер Минск" своим примером доказал и продолжает доказывать, что в нашей родной Беларуси нет ничего невозможного". "Можно и нужно привлекать инвесторов, можно и нужно открывать подобные производства. Причем это производство, выпускающее конкурентоспособную в нашей стране и самое главное за ее пределами продукцию. Это предприятие - наглядный пример того, как можно выстраивать бизнес в Беларуси", - подчеркнул А.Турчин.
Он отметил, что на предприятии Stadler сегодня работают более 1000 наших граждан.
Председатель совета директоров Stadler Rail Group Петер Шпулер в свою очередь отметил, что "Штадлер Минск" самый современный завод в концерне. "Мы за эти годы инвестировали в минский завод 90 млн евро. Особо радует, что производим здесь продукцию не только для рынка Беларуси и СНГ, но конкурируем на мировых рынках. В Фаниполе размещаются заказы для Европы: поезда для Норвегии, двухэтажные составы для Венгрии, Словении. Здесь выпускаются трамваи для Боливии. Основной фактор успеха - высокий уровень квалификации сотрудников", - подчеркнул П.Шпулер.
Какой он – новый поезд
Новые вагоны метро будут выполнены в цветах герба Минска: синий, белый и красный. Для внутреннего дизайна использованы светлые оттенки цветов, лаконичные формы и цельность пространства.
Количество мест для сидения в четырехвагонном – 168 и 212 – в пятивагонном.
Новые вагоны будут иметь низкий уровень шума, благодаря звукопоглащающим материалам. Причем менее шумно будет также и в кабине машиниста.
В головных вагонах, в непосредственной близости от входной двери будет оборудована зона для перевозки лиц с ограниченными возможностями, а также предусмотрены дополнительные откидные сиденья.
Теперь в вагоне метро можно будет подзарядить гаджеты. Также пассажирский салон и кабина машиниста оборудованы системой кондиционирования воздуха для обеспечения комфорта.
Гарантийный пробег поездов составляет 560 тыс. километров. Современные поезда соответствуют всем необходимым требованиям в части безопасности, комфорта, удобства управления и технического обслуживания.
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Stadler презентовал новые поезда для Минского метрополитена с кондиционерами и зарядками для смартфонов
На заводе "Штадлер Минск" в Фаниполе 20 марта презентовали первый четырехвагонный поезд для предприятия "Минский метрополитен". Новые электропоезда предназначены...
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