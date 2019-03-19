Stadler презентовал новые поезда для Минского метрополитена с кондиционерами и зарядками для смартфонов

На заводе "Штадлер Минск" в Фаниполе 20 марта презентовали первый четырехвагонный поезд для предприятия "Минский метрополитен". Новые электропоезда предназначены для эксплуатации на действующих и строящейся линиях метро с перспективой постепенной замены существующего парка подвижного состава.



"Этот проект для меня особенно дорог, я вспоминаю недалекое прошлое, когда здесь ничего этого (завода – ИФ) не было, был просто пустырь. Мы определялись, что именно здесь необходимо построить это преДприятие ("Штадлер Минск" – ИФ). Прошло не столь много лет, и сегодня мы можем видеть здесь современное, высокотехнологичное производство. Причем это белорусское предприятие", - заявил первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь Александр Турчин в ходе торжественного мероприятия.

Он добавил, что "Штадлер Минск" своим примером доказал и продолжает доказывать, что в нашей родной Беларуси нет ничего невозможного". "Можно и нужно привлекать инвесторов, можно и нужно открывать подобные производства. Причем это производство, выпускающее конкурентоспособную в нашей стране и самое главное за ее пределами продукцию. Это предприятие - наглядный пример того, как можно выстраивать бизнес в Беларуси", - подчеркнул А.Турчин.

Он отметил, что на предприятии Stadler сегодня работают более 1000 наших граждан.

Председатель совета директоров Stadler Rail Group Петер Шпулер в свою очередь отметил, что "Штадлер Минск" самый современный завод в концерне. "Мы за эти годы инвестировали в минский завод 90 млн евро. Особо радует, что производим здесь продукцию не только для рынка Беларуси и СНГ, но конкурируем на мировых рынках. В Фаниполе размещаются заказы для Европы: поезда для Норвегии, двухэтажные составы для Венгрии, Словении. Здесь выпускаются трамваи для Боливии. Основной фактор успеха - высокий уровень квалификации сотрудников", - подчеркнул П.Шпулер.

Какой он – новый поезд

Новые вагоны метро будут выполнены в цветах герба Минска: синий, белый и красный. Для внутреннего дизайна использованы светлые оттенки цветов, лаконичные формы и цельность пространства.



В январе 2017 года руководство государственного предприятия «Минский метрополитен» и ЗАО «Штадлер Минск» подписали договор на поставку десяти поездов метро для города Минска: шесть четырехвагонных и четыре пятивагонных поездов.

Количество мест для сидения в четырехвагонном – 168 и 212 – в пятивагонном.



Кузов вагона новых поездов цельнометаллический со сроком службы 50 лет.

Новые вагоны будут иметь низкий уровень шума, благодаря звукопоглащающим материалам. Причем менее шумно будет также и в кабине машиниста.

В головных вагонах, в непосредственной близости от входной двери будет оборудована зона для перевозки лиц с ограниченными возможностями, а также предусмотрены дополнительные откидные сиденья.



Новый поезд метро цельный, то есть легко можно будет пройти от хвоста к голове, не выходя на платформу.

Теперь в вагоне метро можно будет подзарядить гаджеты. Также пассажирский салон и кабина машиниста оборудованы системой кондиционирования воздуха для обеспечения комфорта.

Гарантийный пробег поездов составляет 560 тыс. километров. Современные поезда соответствуют всем необходимым требованиям в части безопасности, комфорта, удобства управления и технического обслуживания.