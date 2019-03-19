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С мебелью из детства. Стильный ремонт в хрущевке, которая досталась в наследство от бабушки

20.03.2019 18:14 — Разное | Tut.by  
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Дизайнеру Екатерине Сванидзе квартира в московской хрущевке досталась от бабушки, теперь здесь живет ее мама. Екатерина сделала в ней современный ремонт, сохранив при этом атмосферу из своего детства. В обновленную квартиру даже мебель не пришлось покупать — сгодилась та, что осталась в наследство от бабушки и дедушки. Вот что в итоге получилось.


Фото: студия Dvekati

"Квартира семейная, и мне хотелось, в первую очередь, сохранить дух времени, а не лепить новодел. Для того чтобы подарить 45-метровой двушке новую жизнь, сделать ее современной и комфортной, но при этом сохранить память места, пришлось изменить планировку. Первым делом объединили кухню и смежную комнату в единую зону столовой-гостиной, а в спальне сделали большую гардеробную, место которой прежде занимал встроенный шкаф", — рассказала дизайнер.


Фото: студия Dvekati

В наследство от бабушки и дедушки Екатерине досталась мебель 1960−1970-х годов: диваны, кресла, стулья, сервант. Все они составили основу нового интерьера.


Фото: студия Dvekati

Фото: студия Dvekati

Из современных предметов мебели в квартире — только светильники и несколько шкафов.


Фото: студия Dvekati

Большинство старых предметов требовали тщательной реставрации, которая составила значительную статью расходов на ремонт квартиры.


Фото: студия Dvekati

Однако именно винтажная мебель стала главным украшением обстановки.


Фото: студия Dvekati

Самое яркое пятно в интерьере — горчичное кресло, принадлежавшее дедушке Екатерины, его заново перетянули и укрепили у основания.

 


Фото: студия Dvekati

Рабочий стол, диван, стулья также укрепили и вписали в новый интерьер.


Фото: студия Dvekati


Фото: студия Dvekati

Фото: студия Dvekati

На обновление свое квартиры Екатерина Сванидзе потратила на обновление своей квартиры 2 миллиона рублей, в долларовом эквиваленте это чуть больше 31 тысячи.

 
 
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