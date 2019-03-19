Складывается впечатление, что негативные эмоции людей, как "горячая картошка" или пинг-понговый шарик ловким ударом ракетки направляются то в сторону правоохранительных органов, то в сторону учителей школ, то сотрудников ГАИ, то врачей.
Так вот, поговорить хотелось бы не о том, куда попадает "шарик" - на месте любых из перечисленных профессий завтра может оказаться любая: от строителей, до танцоров, а о "полете шарика", о тех общественных деформациях, которые происходят не только среди нас, а в нас самих.
Сам факт ДТП с участием гаишников и таксистов - это как страйк. В социальных сетях отдельные комментаторы именно так и написали. Под самой новостью только грязь и злорадство. С одной стороны - это естественно - общество имеет свойство бурлить, а с другой - вот оно наше лицо, с гримасой радости за беду равного нам человека. И какая разница, на голове у него мигалка или шашечки.
Мне видится три круга волнений общества, как три круга на водной глади от брошенного в нее камня.
Первый - сплошная грязь, злорадство и "так им козлам и уродам нужно". Это, пожалуй, основной всплеск эмоций, экспрессии и интернет-зловоний. Как правило, носители подобного негатива - молодые люди, даже школьного возраста, желающие обратить на себя внимание, но не имеющие ничего значимого, что можно показать обществу. Таким образом, они компенсируют свою несостоятельность. Есть ещё и повзрослее. Те, которые столкнулись с "произволом" гаишников за свои нарушения ПДД и нечистыми на руку таксистами. Есть и группа людей, независимо от возраста, впринципе недовольных жизнью. Общаясь с ними, иногда кажется, что они даже на свет рождались с уже недовольным лицом. Как правило, причиной их недовольства является весь белый свет.
Теперь поговорим о второй волне от эмоций от точки резонанса. Главными ее участниками, как правило, являются народные эксперты - блогеры, которые заочно по фотографиях, имея дар провидения, устанавливают виновных и в деталях описывают "как менты засудят таксистов", то есть опять будут "невиноватые". Этих блогеров, без наличия доступа к официальной информации, можно узнать по пострянно повторяемым ими выражениям "мы и дальше будем вас информировать о событии и следить, чтобы все было правильно, по закону". Но есть ещё и народные эксперты по части организации автомобильного движение. Иногда это те же блогеры, а иногда просто "граждане с активной гражданской позицией", точно знающие "как и где нужно поставить дорожный знак" или "убрать поворот направо". Они, бесспорно, имеют право выражать свое мнение, но часто оно настолько дилетанское, что "аж бесит".
Приведу пример. Автор статьи "Проезд на красный с маячками для оперативных служб норма?", пожелавший остаться неизвестным, преподносит читателям уж очень ангажированное мнение без единого логического аргумента. Цитата: "Таким образом простой и очевидный вывод - отсутствие так называемой "зелёной волны" в городе, в том числе в ночное время, провоцирует водителей на нарушения - проезд на красный сигнал, превышение скорости, чтобы успеть и т.д. Кто-то очень желает накалять обстановку и доводить до аварийных ситуаций?" Так это даже не мнение, а искусно преподнесенное науськивание и травля читателей на "тех, кто-то".
Попробую представить контраргумент "зелёной волне" автора, причем из личного примера. Я лично как-то на авто возвращался из Москвы и на подъезде к Бресту боролся со сном - дотяну уж чего там, не буду останавливаться. Въехав в город в полуспящем состоянии меня только через три светофора остановили "стопы" впереди стоящего авто. Несколько светофоров я проскочил не помню как и возможно они горели красным. Хорошо, что это было ранее утро и слева, справа никто не ехал на зелёный.
Попадание не проснувшегося или засыпающего водителя в "зелёную волну" опасно не только засыпающему, но и тем, кто движется в попутном направлении. Представьте, что водитель сбоку едущего авто резко проснулся или сзади едущий вовремя не проснулся!
Логика очевидна, но не владея академическими знаниями и локальной ситуацией по ритмике движения в Бресте мне было бы глупым предлагать свое мнение, как экспертное, тем более делать выводы, поэтому мое мнение - просто контрагумент и пример наличия другого видения.
Материалы (мнения) без научных аргументов различных авторов часто могут плодить дилетанство и искаженное видение действительности в общественном представлении. Особенно тех людей, которые не в теме. Те, которые в теме просто улыбнутся. Примеров подобного дилетанство тьма - перечислять не буду.
Но...главное, все участники ДТП живы и это счастье для их близких. Лбы заживут, капоты отрихтуются, но культуру вождения, аккуратность и уважение на дорогах нам однозначно стоит повышать.
А гаишники и таксисты - это просто совпадение, одно на тысячу. Сегодня "козлы отпущения" они, завтра - вы.