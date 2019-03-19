Резонансное ДТП с участием автомобиля ГАИ и такси в Бресте филигранно сместило вектор людского негодования с Прибужского квартала на носителей жезла.



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фото - иллюстрация, не по теме



Складывается впечатление, что негативные эмоции людей, как "горячая картошка" или пинг-понговый шарик ловким ударом ракетки направляются то в сторону правоохранительных органов, то в сторону учителей школ, то сотрудников ГАИ , то врачей.



Так вот, поговорить хотелось бы не о том, куда попадает "шарик" - на месте любых из перечисленных профессий завтра может оказаться любая: от строителей, до танцоров, а о "полете шарика", о тех общественных деформациях, которые происходят не только среди нас, а в нас самих.

Сам факт ДТП с участием гаишников и таксистов - это как страйк. В социальных сетях отдельные комментаторы именно так и написали. Под самой новостью только грязь и злорадство. С одной стороны - это естественно - общество имеет свойство бурлить, а с другой - вот оно наше лицо, с гримасой радости за беду равного нам человека. И какая разница, на голове у него мигалка или шашечки.



Мне видится три круга волнений общества, как три круга на водной глади от брошенного в нее камня.