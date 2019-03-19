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Международный фестиваль «Миллениум» выиграл брестский ансамбль «Престиж»
20.03.2019 18:50 — Разное | Виртуальный Брест
ДК профсоюзов вновь пригласил горожан и гостей Бреста. На этот раз поводом стал международный фестиваль-конкурс разножанрового творчества «Миллениум».
В конкурсе участвовали три тысячи юных талантов со всей Беларуси, а также из России, Украины, Молдовы и Польши. Номинаций было пять, и касались они вокального, хореографического, изобразительного, инструментального и театрального творчества.
«Это не просто конкурс, а праздник творчества и таланта, — поделился с «БВ» автор идеи и координатор фестиваля Александр Лавринович. —
Главу города Александра Рогачука также порадовал формат мероприятия. Он назвал фестиваль сочетанием коммерческой идеи, желания властей сделать культурную жизнь города более насыщенной и интересной и гордости за новое поколение Бреста и стран-соседок Беларуси».
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ДК профсоюзов вновь пригласил горожан и гостей Бреста. На этот раз поводом стал международный фестиваль-конкурс разножанрового творчества «Миллениум». В...
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