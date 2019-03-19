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Международный фестиваль «Миллениум» выиграл брестский ансамбль «Престиж»

20.03.2019 18:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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ДК профсоюзов вновь пригласил горожан и гостей Бреста. На этот раз поводом стал международный фестиваль-конкурс разножанрового творчества «Миллениум». 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64497.php

Международный фестиваль «Миллениум» выиграл брестский ансамбль «Престиж»

В конкурсе участвовали три тысячи юных талантов со всей Беларуси, а также из России, Украины, Молдовы и Польши. Номинаций было пять, и касались они вокального, хореографического, изобразительного, инструментального и театрального творчества. Фестиваль проходил с 14 по 17 марта, в качестве главного приза разыграли телевизор.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64497.php

Международный фестиваль «Миллениум» выиграл брестский ансамбль «Престиж»

«Это не просто конкурс, а праздник творчества и таланта, — поделился с «БВ» автор идеи и координатор фестиваля Александр Лавринович. —
Главная его особенность — масштабность и важность для города. Мероприятие организовано в рамках 1000-летия Бреста, и мы бы хотели выразить большую благодарность горисполкому».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64497.php

Международный фестиваль «Миллениум» выиграл брестский ансамбль «Престиж»

Главу города Александра Рогачука также порадовал формат мероприятия. Он назвал фестиваль сочетанием коммерческой идеи, желания властей сделать культурную жизнь города более насыщенной и интересной и гордости за новое поколение Бреста и стран-соседок Беларуси».

Брестский ансамбль эстрадного танца «Престиж» взял Гран-при, а также денежный приз и телевизор. На этом подарки для участников фестиваля не закончились: счастливчикам из Бяла-Подляски досталась поездка в Македонию на хореографический конкурс X-DANCE.

В последний день в честь закрытия фестиваля небо Бреста озарилось красочным фейерверком, а на земле прошло впечатляющее огненное шоу.
 

 
Теги: Брест
 
 
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  ДК профсоюзов вновь пригласил горожан и гостей Бреста. На этот раз поводом стал международный фестиваль-конкурс разножанрового творчества «Миллениум». В...
 
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