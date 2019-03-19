Как в Бресте решают проблему ненадежных деревьев

В минувшую субботу городской отдел по ЧС предупреждал, что в Бресте ожидают порывы ветра до 15-20 метров в секунду.



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В числе рекомендаций была и просьба не оставлять автотранспортные средства вблизи деревьев, рекламных щитов, воздержаться от прогулок с детьми.



Сотни посадили – одно упало



В этот день в разных точках города шли субботники, горожане высаживали молодые деревца. А где-то под напором ветра ломались старые деревья. Например, в одном из дворов на улице Карла Маркса обломился толстенный ствол на уровне нескольких метров. Сломленное дерево упало на пешеходную дорожку: невольно подумалось – а хорошо, что никого там не было в данный момент.



Но это заставляет задуматься: а все ли деревья надёжны? Ведь даже толстый ствол не является гарантией прочности. У одних деревьев ствол гниёт изнутри, превращаясь в труху, у других – слабеет корневая система. К сожалению, когда стихает ветер, о возможных опасностях забывают.



Столкновение интересов жильцов



Вот такое письмо за подписью нескольких граждан поступило в горисполком: «Просим дать поручение ландшафтному инженеру на предмет обследования деревьев, растущих под окнами наших квартир. Одно из деревьев наклонилось и растет под углом 45 градусов. При малейшем усилении ветра ветки деревьев стучат в окна». Письмо было отправлено с улицы Интернациональной. Напомним читателям, что все деревья в городе находятся на учете и ни одно из них нельзя спилить без законных оснований и необходимости. Сначала комиссия проверяет, делает выбраковку, что оформляется актом. И только потом приезжают рабочие ЖРЭУ и удаляют то, что предписано.



Во вторник некоторые деревья спилили. Вот что рассказал рабочий, представившийся Виктором: «Были две старые вишни, которые достаточно было толкнуть… А были деревья, которые вообще под углом росли». В это трудно поверить, но хорошо, что специалисты, занимающиеся выбраковкой деревьев, предусмотрительно делают фотографии. Читатель может убедиться, взглянув на фото – угол парадоксальный.



Однако и жильцов дома, чьи окна открыты на юг, можно понять. Деревья кривые, но они им давали тень. А под деревьями – детская площадка. К тому же кроны ряда деревьев почти касаются проводов. Так что выбрать: тень для одних или безопасность для других?



Будьте добрее к людям



Уже покидая это место, обратил внимание на толстенный ствол тополя, под которым была припаркована машина. Дерево так похоже на то, что надломилось во дворе на Карла Маркса. Быть может, прошедший ураганный ветер и оставил мало последствий потому, что ведется планомерная санация, сопровождающаяся компенсационными посадками.



И ещё одно размышление. Замечал ли читатель, что экзальтированная любовь к деревьям часто сопровождается такой же злобой к людям? Сгустки ненависти на некоторых форумах в Интернете такие, что неловко делается за сограждан. Быть может, это весеннее? Появятся на веточках листочки, и всё пройдет, все станем добрее…