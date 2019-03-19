Новый асфальт, светодиоды и велодорожка появятся на бульваре Космонавтов

Продолжается реконструкция бульвара Космонавтов и участка улицы Орджоникидзе.



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Оборудуют и проезд на Менжинского.



Ждем тепла



«Уже выполнено асфальтирование участка правой стороны бульвара Космонавтов от Пушкинской до Орджоникидзе. Теперь работы идут на левой стороне бульвара. Помимо асфальтирования на этом участке также запланирована прокладка инженерных сетей и благоустройство территории», – рассказал ведущий инженер «БрестОблУКСа» Денис Ломский.



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Он добавил, что эти работы планируется завершить к седьмому апреля. «К этому времени как раз установится более благоприятная погода, необходимая для укладки верхнего слоя асфальтного покрытия», – отметил наш собеседник.



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Верхний слой асфальтобетона будет уложен по левой и правой сторонам бульвара Космонавтов на отрезке от Пушкинской до Орджоникидзе. «На асфальтирование каждого из участков бульвара мы планируем потратить по два-три дня», отметил Денис Викентьевич.



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Параллельно работники «Коммунальника» занимаются озеленением. В апреле-мае зацветут кустарники, которые будут высажены на разделительной аллее. Также на ней появится турникетное ограждение, а в темное время суток бульвар будет освещать новое светодиодное освещение. Будут полностью завершены работы по укладке мелкоштучной плитки.



Остановку перенесут



Продолжаются работы и на участке улицы Орджоникидзе в районе пересечения с бульваром. Здесь будет оборудован остановочный пункт для общественного транспорта. Еще одна остановка появится на отрезке бульвара от Мицкевича до Орджоникидзе, а на самой площадке перед Газоаппаратом остановки для автобусов больше не будет. «Эту площадку расширят. На нее будут отправлять автобусы для отстоя, а посадка-высадка пассажиров производиться не будет», – добавил Денис Ломский.



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Следующим этапом работ станет снос строений, которые мешают проезду по улице Салтыкова-Щедрина. Сам проезд расширят, тем самым обеспечив беспрепятственное попадание для транспорта с улицы Орджоникидзе на Менжинского.



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«Эти работы мы планируем произвести ближе к сдаче проекта, которая намечена на май этого года», – подчеркнул Денис Викентьевич.



Водопровод и велодорожка



Заказчиком работ выступило областное управление капитального строительства, а генеральным подрядчиком – «Брестжилстрой». Электромонтажными работами занимаются специалисты из ЭМУ-9, благоустройством – ООО «Факторстрой». Коммунальник взял на себя озеленение, а ДСУ-15 асфальтирование. СМЭП ГАИ отвечает за установку новых светофорных объектов.



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Немалый фронт работ был отведен сотрудникам Брестводоканала и «Дорводоканала», которые занимались санацией, а иногда и полной заменой водопровода и канализационных сетей на этом участке бульвара.



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Не забыли проектировщики и про велосипедную дорожку. Сейчас она гравийная, но в благоприятный период для производства работ будет нанесено асфальтобетонное покрытие.



Общая же площадь участка, который будет заасфальтирован и уложен плиткой, составит порядка 11 тысяч квадратных метров.