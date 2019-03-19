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В Бресте может появиться синагога (бывш. кинотеатр Смена)

20.03.2019 18:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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В ходе встречи председателя Брестского горисполкома Александра Рогачука с послом Израиля Алоном Шогамом обсуждалось появление брестской синагоги.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64493.php

В Бресте может появиться синагога (бывш. кинотеатр Смена)

фото Александра ШУЛЬГАЧА

Мэр Бреста подтвердил, что власти готовы выделить еврейской общине старинное здание на улице Карла Маркса. Ранее здесь размещалась лютеранская кирха. Сейчас здание находится на балансе города. 

 
Теги: Брест
 
 
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  В ходе встречи председателя Брестского горисполкома Александра Рогачука с послом Израиля Алоном Шогамом обсуждалось появление брестской синагоги. фото...
 
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