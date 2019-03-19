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Заседание районного клуба «Диалог» было посвящено весне и женщинам
20.03.2019 18:50 — Разное | Виртуальный Брест
Во все времена женский образ обожествляли, ему поклонялись художники, поэты, музыканты. Только любимой можно подарить самую яркую звезду! С женщиной мы связываем материнство, тепло родного очага. Мы всегда будем помнить подвиг женщины в годы военного лихолетья.
Женщину часто сравнивают с весной, а весну – с молодостью, красотой и любовью. Поэтому тема заседания клуба мила и сердцу и глазу. В фойе кинотеатра «Беларусь» – выставки цветов от фирмы «Планета цветов», рисунков учащихся детской школы изобразительных искусств, книг, предоставленных сотрудниками библиотеки им. А.С.Пушкина. В зале – женщины разных поколений, возрастов, профессий. Руководитель клуба «Диалог» Мария Мещанчук говорила о роли матери в воспитании детей.
Много добрых слов было сказано в адрес семьи Рункевичей, в которой воспитывается четверо девочек. Активные, музыкальные дети, неоднократные победители различных конкурсов, подарили свое творчество всем присутствующим, а председатель районного совета ветеранов Валентина Карпук вручила семье памятный сувенир. С приветственным словом выступила заместитель председателя Брестской областной общественной организации «Белорусский союз женщин», победитель республиканского конкурса «Женщина года-2018» Ирина Орабей. Светлана Ящук, кандидат педагогических наук Брестского ГУ им. А.С.Пушкина, приоткрыла тайны сохранения добрых семейных отношений.
Песни, которые исполнили Марина Житенева, Андрей Кунцевич, Кривецкая Анна, демонстрация коллекций женской одежды учащихся лицея легкой промышленности, танцевальные номера творческих коллективов школы «Май бэби», были посвящены представительницам прекрасного пола.
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Во все времена женский образ обожествляли, ему поклонялись художники, поэты, музыканты. Только любимой можно подарить самую яркую звезду! С женщиной мы связываем...
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