Заседание районного клуба «Диалог» было посвящено весне и женщинам

Во все времена женский образ обожествляли, ему поклонялись художники, поэты, музыканты. Только любимой можно подарить самую яркую звезду! С женщиной мы связываем материнство, тепло родного очага. Мы всегда будем помнить подвиг женщины в годы военного лихолетья.



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Женщину часто сравнивают с весной, а весну – с молодостью, красотой и любовью. Поэтому тема заседания клуба мила и сердцу и глазу. В фойе кинотеатра «Беларусь» – выставки цветов от фирмы «Планета цветов», рисунков учащихся детской школы изобразительных искусств, книг, предоставленных сотрудниками библиотеки им. А.С.Пушкина. В зале – женщины разных поколений, возрастов, профессий. Руководитель клуба «Диалог» Мария Мещанчук говорила о роли матери в воспитании детей.



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Много добрых слов было сказано в адрес семьи Рункевичей, в которой воспитывается четверо девочек. Активные, музыкальные дети, неоднократные победители различных конкурсов, подарили свое творчество всем присутствующим, а председатель районного совета ветеранов Валентина Карпук вручила семье памятный сувенир. С приветственным словом выступила заместитель председателя Брестской областной общественной организации «Белорусский союз женщин», победитель республиканского конкурса «Женщина года-2018» Ирина Орабей. Светлана Ящук, кандидат педагогических наук Брестского ГУ им. А.С.Пушкина, приоткрыла тайны сохранения добрых семейных отношений.



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Песни, которые исполнили Марина Житенева, Андрей Кунцевич, Кривецкая Анна, демонстрация коллекций женской одежды учащихся лицея легкой промышленности, танцевальные номера творческих коллективов школы «Май бэби», были посвящены представительницам прекрасного пола.