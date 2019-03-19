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Беларусь заняла 81-е место в рейтинге счастливых стран, лидер – Финляндия

20.03.2019 18:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Беларусь заняла 81-е место в рейтинге счастливых стран, лидер – Финляндия
Фото из открытых источников

Специалисты составили рейтинг счастливых стран мира. В список попали 156 государств. Рейтинг учитывает собственные оценки людьми их жизни, а также доходы населения, продолжительность жизни, восприятие коррупции, социальную поддержку, свободу выбора и другие показатели.

Беларусь заняла 81-е место в рейтинге счастливых стран, лидер – Финляндия Просто радоваться жизни! Что делать, чтобы не чувствовать себя несчастным?

В результате исследования эксперты поставили Беларусь на 81-е место в списке счастливых стран. Стоит отметить, что за последние пять лет наша страна потеряла 22 позиции в данном рейтинге, отмечает TUT.by.

Больше всего довольны жизнью в Скандинавских странах. В начале списка самых счастливых стран именно Финляндия, Дания, Норвегия и Исландия. В десятку также попали Нидерланды, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Канада и Австрия.

Из наших соседей наиболее высокий рейтинг у Польши – 40-е место. Литву специалисты определили на 42-ю позицию, Латвию – на 53-ю, Россию – на 63-ю. Наименее счастливы из наших соседей украинцы – лишь 133-е место.

Самой несчастной страной был признан Южный Судан. В тройке антирейтинга также Центральноафриканская Республика и Афганистан.

 
 
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К таким выводам пришли эксперты в ежегодном рейтинге World Happiness Report-2019. Исследование проводится под эгидой ООН.
 
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