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Минсвязи выпустит марку «Международный год языков коренных народов»

20.03.2019 19:10 — Разное | Аргументы и факты  
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Минсвязи выпустит марку «Международный год языков коренных народов»
Белпочта

27 марта 2019 года Министерство связи и информатизации Республики Беларусь выпускает в обращение почтовую марку «Международный год языков коренных народов», сообщает сайт РУП "Белпочта"

Минсвязи выпустит марку «Международный год языков коренных народов» В Беларуси выбрали лучшую почтовую марку 2018 года

Художник Анна Романовская. Дизайн Евгении Бедоник. Марка печаталась в РУП «Бобруйская укрупненная типография им. А. Т.  Непогодина». На марке изображен официальный логотип Международного года языков коренных народов на английском языке. Номинал марки «M» соответствует тарифу на пересылку международной простой почтовой карточки приоритетной.

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила 2019 год Международным годом языков коренных народов. Это мероприятие дает возможность повысить осведомленность общественности в мировом масштабе об исчезновении языков коренных народов и необходимости их сохранения, возрождения и поощрения использования.

 
 
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27 марта 2019 года Министерство связи и информатизации Республики Беларусь выпускает в обращение почтовую марку «Международный год языков коренных народов».
 
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