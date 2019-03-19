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«Белнефтехим» повышает оптовые цены на топливо. Что будет с розницей?

20.03.2019 18:54 — Разное | Партизан  
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В связи с увеличением ставок акцизов на автомобильное топливо повышаются и оптовые цены на светлые нефтепродукты.

Об этом сообщает концерн «Белнефтехим». Оптовые цены вырастут с 20 марта.
В отношении розничных цен тактика концерна остается прежней: плавное, пошаговое изменение с учетом ценообразующих факторов — стоимости сырья, курса белорусского рубля и налогообложения», — говорится в сообщении «Белнефтехима».


С 17 марта в Беларуси автомобильное топливо снова подорожало на одну копейку. В «Белнефтехиме» отметили, что с начала 2019 года цена российской нефти для белорусских НПЗ в долларовом эквиваленте выросла на 8,8%. Розничные цены на моторное топливо за этот период увеличены в среднем на 2%. В себестоимости нефтепродуктов нефть занимает более 80%, пишет TUT.BY.

С начала года ставки акцизов на бензин и дизельное топливо снизились на 25% по сравнению с уровнем акцизов, действовавших с 1 июля по 31 декабря 2018 года. В Минфине данное действие объясняли частичной компенсацией НПЗ роста цен на нефть в условиях реализации «налогового маневра» в России (уменьшение доходов бюджета из-за этого составляло 170,7 млн рублей). Но с 15 марта ставки акцизов все же немного выросли.


 
 
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В связи с увеличением ставок акцизов на автомобильное топливо повышаются и оптовые цены на светлые нефтепродукты.
 
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