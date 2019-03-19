«Белнефтехим» повышает оптовые цены на топливо. Что будет с розницей?

Об этом сообщает концерн «Белнефтехим». Оптовые цены вырастут с 20 марта.

В отношении розничных цен тактика концерна остается прежней: плавное, пошаговое изменение с учетом ценообразующих факторов — стоимости сырья, курса белорусского рубля и налогообложения», — говорится в сообщении «Белнефтехима».









пишет TUT.BY. С 17 марта в Беларуси автомобильное топливо снова подорожало на одну копейку. В «Белнефтехиме» отметили, что с начала 2019 года цена российской нефти для белорусских НПЗ в долларовом эквиваленте выросла на 8,8%. Розничные цены на моторное топливо за этот период увеличены в среднем на 2%. В себестоимости нефтепродуктов нефть занимает более 80%,TUT.BY.





С начала года ставки акцизов на бензин и дизельное топливо снизились на 25% по сравнению с уровнем акцизов, действовавших с 1 июля по 31 декабря 2018 года. В Минфине данное действие объясняли частичной компенсацией НПЗ роста цен на нефть в условиях реализации «налогового маневра» в России (уменьшение доходов бюджета из-за этого составляло 170,7 млн рублей). Но с 15 марта ставки акцизов все же немного выросли.



