В Витебском районе нашли фугасную авиабомбу весом 100 кг













сообщае т областное УВД. Информация о взрывоопасной находке поступила в дежурную службу от жителя деревни Зазыбы Витебского района 19 марта. Мужчина во время похода в лес наткнулся на следы раскопок черных копателей и увидел торчащий из земли крупногабаритный предмет,т областное УВД.





Сапёры выяснили, что это фугасная авиабомба ФАБ-100. Для ее разминирования саперно-пиротехнической группе требовалось особое разрешение. До этого времени опасная находка была взята под охрану сотрудниками милиции.





20 марта снаряд был обезврежен.



