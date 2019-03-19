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В Витебском районе нашли фугасную авиабомбу весом 100 кг

20.03.2019 18:41 — Разное | Партизан  
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Снаряд вырыли «черные копатели».




Информация о взрывоопасной находке поступила в дежурную службу от жителя  деревни Зазыбы Витебского района 19 марта. Мужчина во время похода в лес наткнулся на следы раскопок черных копателей и увидел торчащий из земли крупногабаритный предмет, сообщает областное УВД.

Сапёры выяснили, что это фугасная авиабомба ФАБ-100. Для ее разминирования саперно-пиротехнической группе требовалось особое разрешение. До этого времени опасная находка была взята под охрану сотрудниками милиции.

20 марта снаряд был обезврежен.


 
 
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