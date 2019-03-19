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Франция выдала ордер на арест экс-главы Всероссийской федерации легкой атлетики

20.03.2019 18:35 — Разное | Партизан  
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Судьи Франции выдели международные ордера на арест экс-главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева и бывшего старшего тренера сборной России по легкой атлетике Алексея Мельникова.

Об этом сообщает издание LÉquipe, содержание публикации пересказывает «Интерфакс». 

По данным газеты, россияне являются фигурантами уголовного дела о «коррупционной схеме, предназначенной для сокрытия случаев допинга в России». Расследование ведется по запросу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, 

Франция не обращалась в Россию с запросом о задержании и возможной выдаче Балахничева и Мельникова.
«В настоящее время никаких запросов от французских компетентных органов в Россию пока не поступало. Власти Франции не уведомляли российскую сторону об ордере на арест Балахничева и Мельникова», — цитирует агентство собеседника. Он отметил, что, согласно конституции, Россия не выдает своих граждан.

LÉquipe сообщает, что в январе 2016 года комиссия Международной ассоциации легкоатлетических федераций по этике (IAAF) пожизненно отстранила Балахничева и Мельникова от деятельности, связанной с легкой атлетикой, в августе 2017 года решение было оставлено в силе международным спортивным судом в Лозанне.

Еще одним фигурантом дела является бывший консультант по маркетингу IAAF Папа Массат Диака. Комиссия IAAF признала Балахничева виновным в том, что он, выступая в сговоре с Мельниковым и Диаком, решил не привлекать к дисциплинарной ответственности российскую спортсменку Лилию Шобухову, если она заплатит за молчание. Также он не предпринял действий по недопущению легкоатлетки к участию в Олимпиаде-2012 в Лондоне и Чикагском марафоне-2012.

Свою вину Балахничев не признает.

 
 
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Судьи Франции выдели международные ордера на арест экс-главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева и бывшего старшего тренера...
 
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